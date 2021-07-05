Samsun'da ahşap yapılardan oluşturulan Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'un Ladik ilçesinde, vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan ahşap ambarlardan oluşturulan "Ambarköy Açık Hava Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde, vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan ahşap ambarlardan oluşturulan "Ambarköy Açık Hava Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Ladik Kaymakamlığı, köylerde tahıl saklamak amacıyla 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile ahşap yapıları korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla 2010 yılında proje başlattı.

Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan 22 ahşap ambar ile Ambarköy Açık Hava Müzesi kuruldu.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı Ambarköy'deki ambarlarda, Hazreti Süleyman'ın mührünü temsil eden simge de yer alıyor.

Ambarköy'de köy kültürünü yansıtması için vatandaşların hibe ettiği tarihi ahşap evler ile 300 yıllık ahşap cami ve değirmen de aslına uygun olarak inşa edildi.

Geçen yıl Ladik Belediyesine devredilen Ambarköy Açık Hava Müzesi, eksikleri tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, Ladik'in, Akdağ'ın eteklerinde kurulan 850 rakımlı bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğuna işaret eden Özel, "Böyle bir özelliğe sahip olması nedeniyle tarihi, kültürü ve doğal yapısının gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Tarihi İpek Yolu'nun kesişme noktasında olduğu için birçok medeniyetin burada yaşamasına vesile olmuştur. 10 kilometrekarelik alan içinde termal tesisleri, gölü ve kayak tesisi bulunan ilçenin ekonomisi, bu üç saç ayağının üzerinde durmaya çalışıyor." dedi.

Ambarköy'ün oluşumuna köylülerin büyük destek verdiğine işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm ambarları tek tek köylerimizden topladık. Çoğunluğu atıl duruma gelmiş, yakılmak veya yıkılmak üzere olan ambarlardı. İçinde vatandaşların halen kullandığı ambarlar da mevcuttu. Bu anlamda burada birlik ve beraberlik ruhu var. Yakılmak üzere toplanan ambarlardan açık hava müzesi yaptık. Burada bir de geri dönüşüm hikayesi var. Her bir ambarın ayrı ayrı hikayesi var. Onları burada yaşatmanın keyfini yaşıyoruz. Ladik bir turizm alanı ve bu alana Ambarköy'ü de katmanın mutluluğu içindeyiz.

Bir ahşap camiyi tam yakılmak üzereyken bulduk. Yani kerestelerinin yakılması için fırına verilmiş. Fırıncıdan satın alarak buraya getirip gerçeğine uygun şekilde yeniden inşa ettik. 300 yıllık bir geleneği, bir yaşantıyı devam ettirmenin huzuru içindeyiz. Ambarlar haricinde 2 ahşap ev, bir ahşap okul ve bir de serender getirerek bu alanı oluşturduk."

Ladik'in gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Özel, "Ambarköy, gelin ve damatların doğal fotoğraf çekim stüdyosu haline de geldi. Çevre illerden yerli turist gelmesine rağmen artık burada yabancı turistleri ağırlayacak imkanlarımız da doğdu. Bundan sonra Ambarköy, turizme büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün