Samsun'da 15 Temmuz etkinlikleri gün boyu sürdü

SAMSUN (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, Samsun'da gün boyu düzenlenen programlar ile sürdü.

SAMSUN (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, Samsun'da gün boyu düzenlenen programlar ile sürdü.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sabah erken saatlerde şehitlik programları ile başladı. Daha sonra Büyük Camii'de mevlid-i şerif okutuldu. Protokol üyeleri 15 Temmuz'da şehit olan Samsunlu şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdiler.

Saat 19.30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına kadar devam etti. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşe mehter takımı öncülük etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile start aldı. Ardından şehitler için Kur'an tilaveti ve dualar edildi. 15 Temmuz görüntülerinin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dinlendi. Program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Vali Dağlı: "Düşman her zamanki düşmanlığı ile gelmedi, Şekil ve kılık değiştirerek geldi"

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "15 Temmuz'da 251 şehidimiz var. Bu şehitlerden 4'ü de ölüme gözünü kırpmadan giden Samsun'dan. Yine ölüme göz kırpmadan giden, tankların altına yatan, tankların üzerine çıkan ve bu mücadeleyi canı pahasına yapan 2 bin 196 gazimiz var. Bu gazilerin de 19'u Samsun'dan. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Zor günler geçirdik. Düşman karşımıza her zamanki düşmanlığı ile gelmedi. Şekil değiştirerek, kılık değiştirerek geldi. Bunu hep birlikte yaşadık. Bu hiçbir şekilde bitmiş değil. Düşman yine karşımıza kılık değiştirerek ve değişik şekillerde gelecek. Belki de bizim çocuklarımızı ya da geleceğimizi çalmaya çalıştılar. Bizim yapmamız gereken nedir? Cumhurbaşkanımızın o günkü feraseti ile milletimize yaptığı çağrıyla kurtuluşa geldik. Yine demokrasimizi koruduk. Devletimize bu milletimiz en iyi şekilde sahip çıktı. Allah inşallah o günleri bize tekrar yaşatmasın" dedi.

Başkan Demir: "Allah o günleri bir daha yaşatmasın"

Türkler'in bin yıldır Anadolu'da vatan mücadelesi verdiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada Türkiye'den başka gücünü kendi kökünden alıp istikbale yürüyen başka bir ülke yok. Bin yıldır bu toprakları vatan etme mücadelemiz devam ediyor. Bu coğrafyada bizi yaşatmamak için, var etmemek için canlı ve diri bizim dışımızdaki bir sürü güçler uğraşmaya devam ediyor. İlginçtir, içimizden de ihanet edecek kesimleri oldukça buluyorlar. Dini duyguları istismar ederek evlatlarımızı ele geçirdiler, organize ettiler, planladılar ve 15 Temmuz'u yaşadık. Allah o günleri tekrar bize yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2,5 kilometrelik sancak koşusunu tamamlayan 25 sporcu, taşıdıkları sancağı Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya takdim etti. Sancağı öperek alnına koyan Vali Dağlı, gençlere teşekkür etti. Program ardından gazi ve öğrencilerin şiir okuması, mehter gösterisi, halk müziği korosu dinletisi ile sürdü. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde Samsun'daki tüm camilerden sala sesleri yükseldi. Salanın ardından hafızlar tarafından Kur'an tilaveti okundu. Programlar, ezgi dinletisi ile son buldu.

Öte yandan anma etkinliklerine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı