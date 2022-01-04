Samsun'da 11 ayda 21 bin 58 konut satışı gerçekleşti

SAMSUN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2021 yılı Ocak- Kasım ayları arasında 21 bin 58 konutun satışı gerçekleşti.

TÜİK fiyat endeksleri verilerine göre 2021 Aralık ayında TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında yer alan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan madde yüzde 72,11 ile patlıcan oldu. Patlıcanın ardından fiyatı en çok artan maddeler; yüzde 53,30 ile kasko ve zorunlu trafik sigortası, yüzde 42,93 ile buğday unu, yüzde 29,32 ile PVC pencere ve yüzde 25,80 ile tavuk eti oldu. 2021 Aralık ayı bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen maddeler ise yüzde 36,13 ile karnabahar, yüzde 26,4 ile portakal, yüzde 13,94 ile limon, yüzde 12,30 ile kırmızı turp ve yüzde 11,37 ile kıvırcık marul oldu.

İllere göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (cari fiyatlarla) 5,9 bin dolar oldu. Yapı kullanım izin belgesi alınan daire sayısı Samsun'da 10 bin 412 oldu. İllere göre konut satış sayıları bakımından Samsun'da 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 21 bin 58 konut satışı gerçekleşti. İllere göre motorlu kara taşıtı sayısı ocak-kasım ayları arasında Samsun'da 398 bin olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre illere göre trafik kazası sayı verilerinde Samsun'da 2 bin 828 kazada 4 bin 466 yaralı ve 72 ölüm vakası meydana geldi. - SAMSUN

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