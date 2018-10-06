Samsun Barosu Genel Kurulu'nda gerginlik

7 imzanın eksik kalması nedeniyle toplanamayan Samsun Barosu Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı

SAMSUN - Samsun Barosu Olağan Genel Kurulu'nda yeterli çoğunluk sağlanamayınca avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

Samsun Barosu 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun bugün saat 10.00'da Samsun Adliyesi Konferans Salonunda yapılacağı duyuruldu. Samsun Barosunun mevcut Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve Av. Yaşar Öztürk'ün aday olduğu genel kurulun yapılabilmesi ve yeterli çoğunluğun sağlanabilmesi için 535 imza olması gerekiyordu. Ancak 528 imza toplanabildi. 7 imza eksik olunca genel kurul toplantısı 13 Ekim Cumartesi saat 10.00'a ertelendi.

Bazı kişilerin yeterli çoğunluk sağlanmadan imza atmadıkları gerekçesiyle iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından masanın üzerine çıkarak meslektaşlarına seslenen Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, yaşanan olayların Samsun Barosuna yakışmadığını söyledi. Gürbüz: "Ertelenme ümidiyle son dakikaya kadar beklediler"

Genel kurulun ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "Genel kurul saatini 10.00 olarak belirlemiştik. Diğer adayla da görüşerek çoğunluğun sağlanmasıyla ilgili bir müddet beklemeyi uygun gördük. Biz de bir müddet bekledik. 6-7 arkadaş gelmediği aşamada, maalesef bazı arkadaşlar tutanak tutulmasını ve bir hafta ertelenmesini istediler. Bunu da şık olmayan, yakışıksız bir üslupla dile getirdiler. Çoğunluğun sağlanması için sadece 7 eksik varken genel kurulu bir sonraki haftaya ertelemek durumunda kaldık. Burada usul şudur: Saat 10.00'da başlanacaktır deyip saat 09.55'te başlamış olsak bu yasaya aykırı bir tutumdur. Genel kurula katılacak olan arkadaşların gelişleri devam ettiği süreç içerisinde makul bir süre beklenebilir. Geçmiş genel kurullarımızda saat 11.30-12.30 gibi başladığı vakidir. Ama bugün maalesef arkadaşlarımızdan bu anlayışı göremedik. Bir genel kurul için bir hafta öncesi veya sonrasının çok fark edeceği kanaatinde değiliz. Sadece bir hafta daha belirsizliğe neden olunmuştur. Bir hafta sonra genel kurulumuz olacaktır. 535 imza olması gerekiyordu. Ancak 528 imzada kaldı. Muhtemelen o arkadaşlarımız da gelecekti ama usul, üslup, tavır ve tarz hoş olmayınca; çok daha farklı değerlendirmelere ve baro içerisinde birlik ve beraberliğin olumsuz etkileneceğine sebebiyet vereceğini de göz önünde bulundurarak yasa gereği genel kurulu bir sonraki haftaya ertelemeyi uygun gördük. Ertelenme ümidiyle son dakikaya kadar beklediler. Bazıları özellikle imza atmayı tercih etmediler. Tutanak tutulması için konuşma yapan beyefendi 'ben imzalamıyorum' diye bekledi. Sayıları ne kadardır bilmiyorum ama bu şekilde davranan meslektaşlarımız oldu" dedi. Öztürk: "Bilerek engellenmiş olsaydı buraya hiç gelmezdik"

Yasalara uygun davranıldığını belirten diğer aday Av. Yaşar Öztürk, "Yasanın emredici kuralı gereğince ekseriyet sağlanamadığı için genel kurul gelecek hafta yapılacak. Yasanın kuralına uygun bir şekilde ertelendi. Arkadaşlarımız 'teamül nedeni ile bekleyelim' dediler. Beklenildi. 10.00'dan itibaren beklenildi ama çoğunluk sağlanamadı. Bilerek engellenmedi. Bilerek engellenmiş olsaydı buraya hiç gelmezdik. O kimi kastetti onu bilemiyorum. Konuşan arkadaşımızı belki söyledi. O arkadaşımız da 'geldim bekledim, ekseriyet yok, o zaman tutanak tutulsun, ertelensin' dedi. Kerami Bey'in söylediğine göre o da imzalamamış. 'Ben ekseriyet sağlanınca imzalayacağım' dedi. Tek kişinin engellemesi mümkün değil" diye konuştu.

Samsun Barosu Olağan Genel Kurulu 13 Ekim Cumartesi saat 10.00'da aynı yerde yapılacak.