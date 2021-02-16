Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
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Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu

16.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:24
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu, ulaşıma kapandı.

SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu, ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı. Çorum-Samsun Karayolu'nda ise Hasan Zahir ve Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun'da pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazartesine kadar aralıksız sürdü. Kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu. Aralıksız yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Samsun-Ankara Karayolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi. Karı fırsata çeviren esnaftan bazısı ise yolda kalan araç sürücüleri için kavşaklarda zincir satışına başladı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı.

'3 SAATİR YOLDAYIM'

Trabzon'dan Antalya'ya doğru yola çıktığını, 3 saattir Samsun'da yolda kaldığını belirten bir sürücü, "Herhalde gidemeyeceğiz, Giresun'da da kar vardı ama bu kadar yoktu. Zaten bu kadar karın yağacağını da tahmin etmemiştim. Eğer böyle devam ederse yolda kalmaktansa geri döneceğim" dedi.'ÇORUM- SAMSUN KARAYOLU'NDA DA SÜRÜCÜLERE KAR ENGELİ'Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kentte dün gece başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Çorum-Samsun Karayolu'nun 7'inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10'uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Ağır vasıtaların kayması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan trafik ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi. Özel harekat polisleri de, yolda kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.

Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu
Samsun-Ankara Karayolu kardan ulaşıma kapandı, araç kuyrukları oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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