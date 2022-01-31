Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR2284859,6 KZaferBJK8222048,0 KBozgun

3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16)

Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu.