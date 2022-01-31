Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları! - Haberler
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Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

Team Aurora ligin zirvesini korumaya devam ediyor.

Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

1.Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022

1. Maç- 5 Ronin vs Fenerbahçe Espor (43: 52)

2'inci haftanın açılış maçının kazananı Fenerbahçe Espor oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R7211973,7 KBozgunFB2174680,6 KZafer

2. Maç- Team AURORA vs Beşiktaş (27: 08)

Team Aurora bu maçı kazanarak toplam puanını 3-0 yaptı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1473753,7 KZaferBJK7141344,2 KBozgun

3. Maç- Galatasaray Espor vs GALAKTICOS (46: 46)

Skorda geri düşen Galatasaray, maçı kazanan taraf oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS17224383,4 KZaferGAL22176185,7 KBozgun

4. Maç- SuperMassive Blaze vs fastPay Wildcats (38: 02)

SuperMassive Blaze, maçı kazanan takım oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB15134668,6 KZaferIW13152764,5 KBozgun

5. Maç- NASR Esports vs Dark Passage (46: 37)

Günün son karşılaşmasının galibi, ilk haftayı galibiyetsiz kapatan NASR Esports oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR24135590,5 KZaferDP13243077,2 KBozgun

2. Gün Karşılaşmaları- 30/01/2022

1. Maç- fastPay Wildcats vs Fenerbahçe Espor (35: 30)

Günün açılış maçının galibi fastPay Wildcats oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW1573662,6 KZaferFB7152157,6 KBozgun

2. Maç- NASR Esports ve Beşiktaş (30: 04)

NASR Esports haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 2-2 oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR2284859,6 KZaferBJK8222048,0 KBozgun

3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16)

Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1642250,2 KZafer5R416538,0 KBozgun

4. Maç- GALAKTICOS vs Dark Passage (36: 22)

Dark Passage büyük bir üstünlük kurarak seriyi kazandı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGAL7241263,2 KBozgunDP2476467,1 KZafer

5. Maç- SuperMassive Blaze vs Galatasaray Espor (28: 57)

Maçın galibi SuperMassive Blaze oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB2486758,3 KZaferGS8241847,8 KBozgun

2. Haftanın Puan Tablosu

SıralamaTakımSkor1Team AURORA4-02Dark Passage3-13SuperMassive Blaze3-145 Ronin2-25Galatasaray Espor2-26fastPay Wildcats2-27NASR Esports2-28Beşiktaş Esports1-39Fenerbahçe Espor1-310GALAKTICOS0-4

EsporGazetesi.com - Gamegar

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