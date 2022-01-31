Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
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Team Aurora ligin zirvesini korumaya devam ediyor.
Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
1.Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022
1. Maç- 5 Ronin vs Fenerbahçe Espor (43: 52)
2'inci haftanın açılış maçının kazananı Fenerbahçe Espor oldu.
2. Maç- Team AURORA vs Beşiktaş (27: 08) Team Aurora bu maçı kazanarak toplam puanını 3-0 yaptı. 3. Maç- Galatasaray Espor vs GALAKTICOS (46: 46) Skorda geri düşen Galatasaray, maçı kazanan taraf oldu. 4. Maç- SuperMassive Blaze vs fastPay Wildcats (38: 02) SuperMassive Blaze, maçı kazanan takım oldu. 5. Maç- NASR Esports vs Dark Passage (46: 37) Günün son karşılaşmasının galibi, ilk haftayı galibiyetsiz kapatan NASR Esports oldu. 2. Gün Karşılaşmaları- 30/01/2022 1. Maç- fastPay Wildcats vs Fenerbahçe Espor (35: 30) Günün açılış maçının galibi fastPay Wildcats oldu. 2. Maç- NASR Esports ve Beşiktaş (30: 04) NASR Esports haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 2-2 oldu. 3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16) Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu. 4. Maç- GALAKTICOS vs Dark Passage (36: 22) Dark Passage büyük bir üstünlük kurarak seriyi kazandı. 5. Maç- SuperMassive Blaze vs Galatasaray Espor (28: 57) Maçın galibi SuperMassive Blaze oldu. 2. Haftanın Puan Tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R7211973,7 KBozgunFB2174680,6 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1473753,7 KZaferBJK7141344,2 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS17224383,4 KZaferGAL22176185,7 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB15134668,6 KZaferIW13152764,5 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR24135590,5 KZaferDP13243077,2 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW1573662,6 KZaferFB7152157,6 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR2284859,6 KZaferBJK8222048,0 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1642250,2 KZafer5R416538,0 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGAL7241263,2 KBozgunDP2476467,1 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB2486758,3 KZaferGS8241847,8 KBozgun
SıralamaTakımSkor1Team AURORA4-02Dark Passage3-13SuperMassive Blaze3-145 Ronin2-25Galatasaray Espor2-26fastPay Wildcats2-27NASR Esports2-28Beşiktaş Esports1-39Fenerbahçe Espor1-310GALAKTICOS0-4
SuperMassive, Fenerbahçe, Aurora, Espor, Gamegar,, Haber
2. Maç- Team AURORA vs Beşiktaş (27: 08)
Team Aurora bu maçı kazanarak toplam puanını 3-0 yaptı.
3. Maç- Galatasaray Espor vs GALAKTICOS (46: 46)
Skorda geri düşen Galatasaray, maçı kazanan taraf oldu.
4. Maç- SuperMassive Blaze vs fastPay Wildcats (38: 02)
SuperMassive Blaze, maçı kazanan takım oldu.
5. Maç- NASR Esports vs Dark Passage (46: 37)
Günün son karşılaşmasının galibi, ilk haftayı galibiyetsiz kapatan NASR Esports oldu.
2. Gün Karşılaşmaları- 30/01/2022
1. Maç- fastPay Wildcats vs Fenerbahçe Espor (35: 30)
Günün açılış maçının galibi fastPay Wildcats oldu.
2. Maç- NASR Esports ve Beşiktaş (30: 04)
NASR Esports haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 2-2 oldu.
3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16)
Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu.
4. Maç- GALAKTICOS vs Dark Passage (36: 22)
Dark Passage büyük bir üstünlük kurarak seriyi kazandı.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs Galatasaray Espor (28: 57)
Maçın galibi SuperMassive Blaze oldu.
2. Haftanın Puan Tablosu