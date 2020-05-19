Şampiyonlar spor bilgilerini yarıştırdı
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Şampiyonlar spor bilgilerini yarıştırdı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şampiyon sporcular için online spor bilgi yarışması düzenlendi.

Şampiyonlar spor bilgilerini yarıştırdı
19.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:14

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şampiyon sporcular için online spor bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada milli judocu Cengizhan Dönmez birinci oldu.

Erzurum'da milli sporcular arasında online spor bilgi yarışması yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Genlik Haftası kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Müdürlüğü ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışma oldukça çekişmeli geçti. 20 sorunun yöneltildiği yarışmaya Sıla Kara (kayak), Hamza Polat (kayak), Hatice Dursun (curling), Semiha Konuksever (curling), M. Enes Çağlayan (curling), Cengizhan Dönmez (judo), Tubay Erdal (atletizm), Yusuf Özcan (kızak), Cihander Enes Alkazak (boks) branşlarında TOHM'da kalan sporcuların yanı sıra diğer milli sporcular katıldı. Jüri başkanlığını KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek yaparken, Letif Arslan, Zülküf Yılmaz, Güngör Şenses, Vedat Engin, Hakan Ülgü ve Melih Tekin Cinislioğlu jüride yer alan diğer isimler oldu. Nursen Keleş'in sunduğu yarışmada, Serdar Durak, Osman Özkutlu, Ramis Başkaya ve Ahmet Efe Teknik Kurul olarak görev yaptı.

Taşkesenligil'den şampiyonlara başarı

Yarışmaya video konferansla katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarıyla ilk olarak geçen yıl Liselerarası Spor Bilge yarışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yılda Covid-19 tedbirleri kapsamında sporcularımız arasında online spor bilgi yarışması düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Gençleri önemseyen bir teşkilat olarak spor bilgi yarışmalarını da önemsediklerinin altını çizen Taşkesenligil, "Türkiye'de güçlü bir bakanlığa sahibiz. Güçlü bir kuruluşuz, güçlü bir il müdürlüğüyüz. Yarışmaya katılan tüm sporcular bizim milli gururlarımız. Onların başarıları ile gurur duyuyoruz. Bugün de istedik ki, onların olimpiyatlarla ve şampiyonalarla ilgili bilgilerini pekiştirelim" dedi.

Erzurum'da TOHM'da kalan sporcuların yanı sıra diğer milli sporcuların Türkiye adına uluslararası müsabakalarda yarıştıklarını ve bayrağımızı dalgalandırdıklarını belirten Taşkesenligil, "Evet geçmişte bu ülke adına tarih yazan sporcular ve takımlar oldu. Sizlerden en büyük isteğim o şampiyonların hayatını çok iyi inceleyin. Hikayelerini okuyun. Sizlerden bol bol okumanızı ve araştırma yapmanızı istiyoruz. Şampiyon sporcuların yanı sıra çok yönlü olmaları da bizleri gururlandırır. Şampiyon sporcular olarak dinimizi, kültürümüzü ve tarihimizi çok iyi tanıyın" dedi.

Video konferansla 20 soru soruldu

Online Bilgi Yarışması'na son anda EYOF fatihi milli short trackçı Furkan Akar katılmadı. Diğer 9 sporcu kıyasıya yarıştı. Yapılan sınavda sporculara genellikle olimpiyatlar ve önemli şampiyonalar ile ülkemizin elde ettiği sportif başarılar hakkında sorular yöneltildi.

Yarışmanın sonunda Cengizhan Dönmez ile Hatice Dursun 90 puan aldı. İki sporcu için ek sorular yöneltildi. Sorulan ilk soruda rakibini eleyen Cengizhan Dönmez 95 puanla şampiyon olurken, Hatice Dursun ikinci sıra yer aldı. M. Enes Çağlayan ise 85 puanla üçüncü sırada yer aldı. Yarışmanın sonunda ilk üçte yer alan sporcular ödül kazanmaya hak kazandı. Jüri Başkanı İbrahim Şimşek, oldukça çekişmeli geçen bir yarışmaya tanık olduklarını belirterek, yarışmaya katılan tüm milli sporculara teşekkür ederken, ilk üçe giren sporcuları da tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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