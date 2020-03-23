Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle! - Haber
Berlin, Fırat, Güncel

Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle!

Koronavrüs nedeniyle birçok dizi setlere ara verirken Şampiyon dizisi de bu durumdan nasibini aldı. Şampiyon dizisi 26. Bölümü yayınlamadı ve Şampiyon 24. bölümü ekrana geldi. Peki, Şampiyon neden yayınlanmadı? Şampiyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

23.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:13
Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle!

Pazar akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Şampiyon dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Şampiyon 'un bu hafta yayınlanmayacağı açıklanırken izleyiciler Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon 25. bölüm yayınlandı mı? Şampiyon neden yaylanmadı gibi soruların yanıtlarını aradı. Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon 24. bölüm izle!

ŞAMİYON TEKRAR BÖLÜMÜ YAYINLANDI!

22 Mart akşamı Şampiyon dizisinin yen bölümü değil, tekrar bölümü yayınlandı. Açıklama ise şu şekilde yapıldı:

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Berlin'de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman'ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. Doktorların hastaneden çıkmasına izin vermeyeceklerini bilen Yaman, Elif'ten, kendisini kaçırmasını ister. Evladı gibi gördüğü Fırat'ı Steiger maçında yalnız bırakmak istememektedir.

Zafer'in para aldığı tefeci Halim'in adamları Zafer'i tartaklamış ve Halim, parasını 48 saat içerisinde alamaması durumunda Zafer'e tehditler savurmuştur. Zafer ve Kado ikilisi çıkar yol ararlarken, Zafer'in aklına kafes dövüşlerine başlamak gelmiştir.

Kerem cephesinde ise sular durgundur. Bu durgunluk Kerem'in canını bir hayli sıkmaktadır. Bir an önce ayağa kalkma çabasındadır. Suna, Elif'in Fırat'a menajerlik yaptığını öğrenir. Bu durum canını bir hayli sıkar. Tansel'e gider ve artık bir an önce Elif'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını ister.

Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado'da kafes dövüşü için idmanlarına devam etmektedir. Maç günü gelir. Her ikisi de hayatlarının belki de en zorlu maçlarını çıkartırken, maçların sonunda hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarındaki en kötü haberi alacaklardır.

Elif, Yaman'ı hastaneden çıkarabilecek mıdır? Zafer ve Kado ikilisi kafes dövüşlerine başlayacaklar mıdır? Zafer ve Fırat maç sonunda nasıl bir haberle sarsılacaklardır?

Tüm bu soruların cevabı Şampiyon'un yirmi dördüncü bölümünde…

ŞAMPİYON 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e her şeyini toplayıp gitmesini söyler.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Polise yakalanan yaşlı vatandaş, sunduğu gerekçe ile pes dedirtti Haber
Polise yakalanan yaşlı vatandaş, sunduğu gerekçe ile pes dedirtti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar Haber
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haber
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Demet Akalın Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 09:49:21. #1.15#
title