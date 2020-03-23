Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon full tek parça izle! Koronavrüs nedeniyle birçok dizi setlere ara verirken Şampiyon dizisi de bu durumdan nasibini aldı. Şampiyon dizisi 26. Bölümü yayınlamadı ve Şampiyon 24. bölümü ekrana geldi. Peki, Şampiyon neden yayınlanmadı? Şampiyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Pazar akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Şampiyon dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Şampiyon 'un bu hafta yayınlanmayacağı açıklanırken izleyiciler Şampiyon yeni bölüm yayınlandı mı? Şampiyon 25. bölüm yayınlandı mı? Şampiyon neden yaylanmadı gibi soruların yanıtlarını aradı. Şampiyon son bölüm izle! Şampiyon 24. bölüm izle!

ŞAMİYON TEKRAR BÖLÜMÜ YAYINLANDI!

22 Mart akşamı Şampiyon dizisinin yen bölümü değil, tekrar bölümü yayınlandı. Açıklama ise şu şekilde yapıldı:

ŞAMPİYON SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Berlin'de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman'ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. Doktorların hastaneden çıkmasına izin vermeyeceklerini bilen Yaman, Elif'ten, kendisini kaçırmasını ister. Evladı gibi gördüğü Fırat'ı Steiger maçında yalnız bırakmak istememektedir.

Zafer'in para aldığı tefeci Halim'in adamları Zafer'i tartaklamış ve Halim, parasını 48 saat içerisinde alamaması durumunda Zafer'e tehditler savurmuştur. Zafer ve Kado ikilisi çıkar yol ararlarken, Zafer'in aklına kafes dövüşlerine başlamak gelmiştir.

Kerem cephesinde ise sular durgundur. Bu durgunluk Kerem'in canını bir hayli sıkmaktadır. Bir an önce ayağa kalkma çabasındadır. Suna, Elif'in Fırat'a menajerlik yaptığını öğrenir. Bu durum canını bir hayli sıkar. Tansel'e gider ve artık bir an önce Elif'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını ister.

Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado'da kafes dövüşü için idmanlarına devam etmektedir. Maç günü gelir. Her ikisi de hayatlarının belki de en zorlu maçlarını çıkartırken, maçların sonunda hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarındaki en kötü haberi alacaklardır.

Elif, Yaman'ı hastaneden çıkarabilecek mıdır? Zafer ve Kado ikilisi kafes dövüşlerine başlayacaklar mıdır? Zafer ve Fırat maç sonunda nasıl bir haberle sarsılacaklardır?

Tüm bu soruların cevabı Şampiyon'un yirmi dördüncü bölümünde…

ŞAMPİYON 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman hocayı kaybetmek herkesi derinden üzmüştür. Fırat, Zafer ve Nesli bir babayı kaybetmenin en derin acısını yaşamaktadırlar. Cenaze sırasında Yaman'ın vasiyeti olduğu ortaya çıkar.

Öte yandan Suna bir şekilde Elif'in asıl amacının Fırat ve Yaman'ı kullanıp Derviş'in imparatorluğunun başına geçmek olduğunu öğrenmiştir. Elif'e her şeyini toplayıp gitmesini söyler.