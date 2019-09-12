Şampiyon dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? (Şampiyon 1. bölümü TRT 1)

12.09.2019 14:52

Şampiyon dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanacak Şampiyon dizisi başrolünde Erdal Özyağcılar, Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor. "Şampiyon" ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Peki, Şampiyon dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

ŞAMPİYON İLK BÖLÜM ÖZETİ

Artvin, büyük ve önemli bir boks müsabakasına ev sahipliği yapmaktadır. Bir yanda Kafkas lakaplı genç ve yetenekli boksör Fırat Bölükbaşı, diğer yandaysa Türkiye'nin en sevilen şampiyon boksörü Necdet Suphi Özer vardır. Fırat, az sonra çıkacağı maçın yanı sıra farklı bir heyecan daha yaşamaktadır. Karısı Eylül hamiledir ve çift, doktorların çok riskli olarak gördüğü doğum için gün saymaktadır.

Fırat maça çıktığı gece, hayalini kurduğu şampiyonluğu kazanacak fakat karşılığında büyük bir bedel ödeyecektir. Karısını doğumdan hemen sonra kaybeder ve Eylül, ölmeden önce boksu bırakmasını, kendisine yıllarca yaşattığı kaygıyı oğullarına yaşatmamasını vasiyet eder. Birkaç saat önce şampiyonluk kemerini kazanan boksörden geriye sadece bir baba kalacaktır o gecenin ardından. Kendini, karısı Eylül gibi FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) hastası olan oğluna adamış bir baba. Fakat oğlu Güneş'in hastalığı beklediğinden daha kötü seyreder yıllar içerisinde. Baba oğul tedavi için soluğu İstanbul'da alırlar çaresiz. Ansızın ve hiçbir hazırlıkları, yeterli imkanları olmaksızın. Gelir gelmez de hastalığın yanı sıra hayatla ve yabancısı oldukları bu mega kentle mücadeleye girişirler. Ne var ki Fırat, tıpkı ringde olduğu gibi babalıkta da oldukça hünerlidir. İstanbul'u, kapı kapı dolaştıkları hastaneleri, kimsesizliklerini ve birlikte giriştikleri bu zorlu mücadeleyi masalsı bir dünyaya çevirir oğlunun gözünde.

İstanbul'da yaşayacakları en acı tecrübe, bambaşka bir mucizenin kapısını aralar baba oğul için; doktor Suna'yla tanışırlar ve Suna, Güneş'in tedavisinin yanı sıra bütün masraflarını üstlenir. Ne var ki hayat, Fırat'ın ringde karşılaştığı rakiplerinden daha sert vurmaktadır ve mucize, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi çok kısa sürer.

ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı Şampiyon'un yönetmenliğini başarılı yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç) üstleniyor. Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği, başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı ve kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyunculara yer veren Şampiyon, 12 Eylül Perşembe akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

KİM KİMDİR?

Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun)

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın, ringlere veda etmesinin üzerinden uzun zaman geçmiştir. Oğlu Güneş ile birlikte ringlerden ve gözlerden uzak bir hayat yaşarken, Güneş'in tedavisi için yeniden İstanbul'a gelmeleri gerekir. Beklenmedik bir tesadüf ise, baba ve oğulun ilişkisini derinden sarsar. Güneş için tüm imkanlarını kullanan Fırat, tedavisine yetecek parayı bir türlü denkleştiremez ve zaman aleyhinde işlemektedir. Şampiyon için artık tek bir yol vardır, ringlere geri dönmek.

Güneş, babasının 'Şampiyon' olmasından her zaman gurur duymuştur. Doktor Suna ise, babasının şampiyonluğu ile ilgili bambaşka bir hikaye fısıldamaktadır. Bir yandan boğuştuğu ve tedavisi süren hastalığı, bir yandan da babasına olan koşulsuz güveninin sarsılması, küçücük yaşında mücadele etmesi konulardır.

Suna, yıllardır içinde biriktirdiği cinayetin öfkesi ve tutkuyla bağlı olduğu mesleği arasında sıkışıp kalmıştır. Güneş'in tedavisini üstlenmek ister ancak ağabeyinin acısı ilk günkü tazeliğini korumaktadır.