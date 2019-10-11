Şampiyon 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 5. bölüm izle

11.10.2019 08:58

TRT 1 ekranlarında Perşembe günleri izleyici ile buluşan Şampiyon, nefes kesici sahneleri ve geniş oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Şampiyon 5. bölüm ile ekrana gelirken dizi severler Şampiyon 5. bölüm izle ve Şampiyon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı gibi konularda sorular sormaya başladı.

ŞAMPİYON 5. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Perşembe günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon 5. Bölüm yayınlandı. Geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile izleyenleri ekrana bağlayan dizisi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ŞAMPİYON 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon 5. bölümü izleyenler, Şampiyon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. 5. bölüm ile nefes kesen Şampiyon'u izleyen dizi severler heyecanla Şampiyon 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ŞAMPİYON 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NE?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Erkan Avcı (Zafer)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

İlayda Alişan (Neslihan)

Deniz Durmaz (Eylül)

Şahin Kendirci (Şahin)

Burak Altay (Kado)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Halit Özgür Sarı (Kerem)

Vedat Erincin (Harun)

Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)

Meltem Savcı (Gülten)

Volkan Keskin (Uraz)