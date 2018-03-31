Samandağ İlçesinin Çınarları Anlamlı Etkinlikte Bir Araya Geldi

Samandağ Belediyesi Yaşlılar Haftası nedeni ile 30 Mart Cuma Günü Saat 13.00'de 65 yaş üstü Samandağlılara yönelik Deniz sitesinde Meydan Restaurant'ta anlamlı bir etkinlik düzenledi.Yaşlılar haftası etkinliğinde öğle yemeği ve müzik,eğlencenin yanı sıra anlamlı konuşmalar yapıldı. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı,Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir,Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri yemeğe iştirak ederek yaşlıların yaşlılar haftasını kutladılar.Ğid Sabağtaş bayramını da barış için yumurta tokuşturarak kutladılar.Tekebaşı mahallesi sakinlerinden 105 yaşında Sabit Dede etkinliğe katılan en yaşlı kişi oldu.Başkan Nehir Sabit dede ile ilgilendi ,masasına oturtarak sohbet etti. Etkinliğin en ilgi çeken ismi her sen olduğu gibi Panos dede oldu. Panos dede şarkılara eşlik ederek bastonuyla ayağa kalkarak dans etti,oynadı.Meydan mahallesi sakinlerinden Behçet Bileği seslendirdiği hüzünlü şarkılarla beğeni topladı. Tomruksuyu mahallesi sakinlerinden Orhan Ebu Ali şarkılarıyla salonu çoşturdu. Kurtderesi mahallesinden Mehmet Kudret güzel sesiyle beğeni topladı. Deniz Mahallesi sakinlerinden İhsan Can ve Çiğdede mahallesi sakinlerinden Bereket Kalla'nın yaptığı konuşma bol alkış aldı.

EN DEĞERLİLERİMİZLE BİRARAYA GELDİK

Başkan Nehir :" 3.defa böyle bir haftayı etkinlikle kutluyoruz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En değerlilerimiz olan sizlerle bir araya geldik.Birlikte eğlenecek,birlikte hüzünleneceğiz.Geçmişimizi yad edeceğiz.Arapça,Türkçe,Ermenice ve bütün dillerde birlik ve beraberliğimizi,hep birlikte Samandağ olduğumuzu haykıracağız.Ilçemizin bütün renklerini ,çınarlarımızı,yaşlılarımızı bu yılda bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

SEVGİYİ ,SAYGIYIHOŞGÖRÜYÜ SİZDEN ÖĞRENDİK

Siz geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprüsünüz aynı zamanda sizin deneyimleriniz bizim pusulamız olacak ve yol haritamız olacak. Sizler anamız,babamız,atamız,büyüklerimiz,en değerlilerimizsiniz. Öğretin ki dünya güzelleşsin.Eski zamanlarda internet yoktu ,televizyon yoktu.Temiz duygular vardı. Komşuluk ilişkileri vardı.insanların birbirine saygı sevgisi vardı.Bu gün bu duygulara her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu saf ve temiz duyguları çocuklarınıza,torunlarınıza,komşu mahallelere öğretin.lütfen herkes kendi anadili neyse o dilden konuşun. Arapça, Ermenice,Türkçe fark etmez.Torunlarınızla anadilinizle konuşun.Torunlarınıza o dili öğretin. Arapça ,Türkçe,Ermenice fark etmez.Bu konuda hassasiyet gösterelim.

Sevgiyi Saygıyı hoşgörüyü sizden öğrendik..Sizlerin hakkı ödenmez.Sizler eli öpülesi çınarlarımızsınız. Sizlere sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum. Nice huzurlu ,mutlu yıllara,nice birlik ve beraberlik içinde yaşanacak yarınlar,Nice sağlık içinde,huzur içinde yaşlanacağımız mutlu yıllar diliyorum."ifadelerine yer verdi.

HER YIL BELEDİYEMİZİN YAPACAĞI ETKİNLİKLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Bereket Kalla :"Samandağ Belediye Başkanımız sn.Mithat Nehir, Haririt adar,evvel temmuz, ğid sabağtaş gibi bayramlarımıza,gelenek ,göreneklerimize sahip çıkıyor. Her yıl belediyemizin yapacağı bu etkinlikleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Başkanımıza bizleri bu güzelliklerle buluşturduğu için teşekkür ederim."dedi.

İhsan Can."İlçemizin çehresini değiştiren ,Samandağ'da değişimin dönüşümün mimarı sn.Başkanımız Mithat Nehir'e teşekkür ediyorum.Başkan Nehir sadece Temel belediyecilik hizmetlerini yerine getirmekle kalmıyor yanı zamanda sosyal belediyecilik faaliyetleriyle gelenek göreneklerimizi yaşatıyor. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."dedi.

SAMANDAĞ'DA ÜCÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ

Samandağlı yaşlılar ilçesinin bütün mahallerinden belediyenin temin ettiği araçlarla taşındı. Yürümede zorluk çeken yaşlılara refakatçiler eşlik etti.Özel araçlarıyla gelen yaşlı kimselere araçlarının park edilmesi için yardımcı olundu. Mahalle Muhtarları ve Belediye meclis üyeleri mahallelerden gelen gruplara eşlik ederek yardımcı oldular. Başkan Nehir etkiliğe katılan yaşlı bireylerle tek tek ilgilendi. Başkan Nehir masaları ziyaret ederek etkinliğe gelen yaşlı kimselerle ilgilendi.

BAŞKAN NEHİR TAKDİR TOPLADI

Etkinliğe katılan yaşlılar bu etkinliğin Samandağ Belediyesi tarafından 3. defa yapıldığını ifade ederek Başkan Nehir'e teşekkür ettiler. Başkan Nehir'in toplumun bütün kesimlerine (7 den 70'e) yönelik gerçekleştirdiği sosyal projelerin takdirle karşılandığını ifade ettiler.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir yaşlılar haftası sebebi ile Arapça ve Türkçe dillerinde bir konuşma yaparak gelenlerin yaşlılar haftasını kutladı.

BAŞKAN NEHİR YAŞLILARI DİNLEDİ

Yaşlılar Sanatçı Güven Kayıkçı orkestrası tarafından seslendirilen Türkçe ve Arapça şarkılarla coştu.

Samandağ ilçesinin 42 mahallesinden yaşlıların seslendirdiği yerel müziklerle geçmişe gittiler. Yaşlılar Micana ,ataba ,Arapça,Türkçe,Ermenice ilçemizin tüm aidiyetlerine ait Türküleri seslendirerek hünerlerini gösterdiler.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir etkinliğe katılan yaşlılarla tek tek ilgilendi. Sorunlarını, isteklerini, önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Samimi ve sıcak ortamda bir etkinlik gerçekleşti.