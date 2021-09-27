Sally cinayetinin şüphelisi Mohammed: Baltayı etleri parçalamak için aldım

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 25 gün önce kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) öldürerek, parçalara böldüğü iddia edilen tutuklu Amjed Mohsin Mohammed'in (28) emniyet ve savcılık ifadelerinde, evinde bulunan bıçakla testerenin yanı sıra hırdavatçıya geri verdiği balta için " Kurban Bayramı'ndan kalan etleri parçalamak için aldım" dediği ortaya çıktı.

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20) geçen 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally'nin en son yine Irak uyruklu olan arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed'in evden elinde poşetlerle defalarca dışarı çıktığı anlaşıldı.

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği ve telefon sinyalinin ise aynı sokakta 3 Eylül günü saat 08.44'te kesildiğini belirledi. Polis, evde neler yaşandığına ilişkin 17 saatlik sır perdesini aralamak için çalışmalarını sürdürüyor.