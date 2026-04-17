Haberler

Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün başlayan ve 10 gün sürecek olan İsrail- Lübnan ateşkesi ile ilgili ilk değerlendirmeleri yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ateşkes yapmaya zorlandığını söyledi. "Yürütülen güçlü diplomasi sayesinde İsrail ateşkes ilan etmeye zorlandı. İsrail'in Lübnan’da saldırı imkanı kalmadı” diyen Pezeşkiyan'ın "ABD ve İsrail İran'ı teslim alamadı" ifadeleri de dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı nükleer silah peşinde olmadıklarını da vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, yürütülen diplomasi sonucunda İsrail’in ateşkes ilan etmek zorunda kaldığını öne sürerek, “Bugün yürütülen güçlü diplomasi sayesinde İsrail ateşkes ilan etmeye zorlandı. Lübnan’da Hizbullah’a ve diğer cephelere yönelik saldırı imkanı kalmamıştır” dedi.

“ABD VE İSRAİL İRAN'I TESLİM ALAMADI 

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ı kısa sürede teslim alma hedefinin başarısız olduğunu savunarak, İran halkının sahadaki varlığı ve silahlı kuvvetlerin direnişinin bu planları boşa çıkardığını ifade etti. Halkın sokaklarda ve meydanlarda gösterdiği yoğun katılımın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.

“TRUMP GÖRÜNTÜLERE İNANAMADI”

İran halkının gösterdiği bu katılımın uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirten Pezeşkiyan, Donald Trump’ın söz konusu görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ettiğini öne sürdü. Pezeşkiyan, insanların her gece ülkeleri için sokaklarda bulunmasının kabul edilemediğini söyledi.

“BU SÜREÇTEN BAŞIMIZ DİK ÇIKACAĞIZ"

Bölgedeki sürecin umut verici olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, sorunların İran’ın onurunu koruyarak aşılacağını belirterek, “Bu aşamadan başımız dik çıkacağız” dedi. Ayrıca Pakistan’a da süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

“NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ”

İran’ın nükleer programına da değinen Pezeşkiyan, “Biz nükleer silah peşinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Bölgede kaos ya da terör peşinde değiliz. Tek isteğimiz huzur ve ülkemizin toprak bütünlüğünü onurumuzla savunmaktır” ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'E SERT SUÇLAMA 

Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu olarak ABD ve İsrail’i göstererek, bu ülkelerin komutanları, siyasetçileri, bilim insanlarını ve öğrencileri hedef aldığını iddia etti. Bu durumun dünya kamuoyunda tepki çektiğini ancak medya gücüyle İran’ın suçlanmaya çalışıldığını savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

