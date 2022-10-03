Başkan Akkaya Dünya Çocuklar Günü'nde çocuklarla buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Çocuklar Günü çerçevesinde Akşehir Şehit Battal Yıldız Anaokulu'nu ziyaret ederek buradaki çocukların günlerini kutlayıp, onlara hediyeler verdi.

UNICF, "Brlşmş Mlltlr Çocuklara Yardım Fonu" tarafından 1954 yılında alınan bir krrl km ayının ilk Pzrts gününü Dünya Çocuk Günü ilan edilmişti. Başkan Akkaya'da bu önemli günde onların günlerini kutlayıp, çocuklara üzerinde Akşehir Nasreddin Hoca Evi'nin fotoğrafı bulunan puzzle hediye etti. Çocuklarla sohbet ederek onlara isteklerini soran Başkan Akkaya, çevre temizliğine de dikkat çekerek çocuklara yerlere çöp atmamalarını ve atanları da uyarmalarını istedi. Veliler ve çocukların işbirliğiyle Akşehir Belediyesi Atma Tıkla Projesi'ne katılıp topladıkları atık pillerle top hediyesi kazanan okul idaresine hediyeleri olan futbol, voleybol ve basketbol toplarını da takdim eden Başkan Akkaya, çocuklara ailelerinin de bu projeye katılmalarını tembihledi.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Akkaya "Dünya çocuklar günü münasebetiyle minik yavrularımızı ziyaret edip, onların günlerini kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 23 Nisan tarihinde çocuklarımıza güzel bir bayram armağan ederek çocukların milletler için ne kadar önemli olduğuna en güzel vurguyu yapmıştı. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda, çocuklarımız için güzel etkinlikler ve hediyelerle dolu bir bayram yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Akkaya'nın ziyaretine Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar'da eşlik etti. - KONYA