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Konya gündem haberi... Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Yerel Haberler

Konya gündem haberi... Akşehir'de 17. Geleneksel Sünnet Şöleni yapıldı

Konya haberine göre Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda belediyeye kayıt yaptıran 99 çocuğun sünnet törenleri yapıldı.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda belediyeye kayıt yaptıran 99 çocuğun sünnet törenleri yapıldı.

Sünnet çocukları ve aileleri için Hıdırlık Mesire Alanında gerçekleştirilen Sünnet Şölenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, siyasi parti temsilcileri, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölende Akşehir Belediyesi Mehter Grubu gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2004'ten beri geleneksel olarak sünnet şöleni yaptıklarını belirterek, "Sünnet şölenimize pandemide ara verdik, onun dışında her yıl yapmaya devam ettik. Bugün bu şölenimizin 17'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bugüne 1334 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Şölenimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sizler de bu şölene anlam kattınız. 99 çocuğumuz ve aileleri için de bu sünnet şölenimiz hayırlı olsun. Zaman çabuk geçiyor, bir de bakmışız ki inşallah onların düğün merasimlerinde de birlikte olacağız." dedi.

Sünnet çocuklarına törene katılan protokol üyeleri tarafından Akşehir Belediyesi'nin hediyesi olan kol saatleri ile Kızılay Akşehir Şubesi'nin hediye ettiği kıyafetler verildi.???????

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Yerel

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