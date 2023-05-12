Başkan Akkaya engellilerle bir araya geldi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Engelliler Haftası münasebetiyle ilçe genelindeki engelli vatandaşları Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda ağırladı.

Akşehir Belediyesi Engelliler Haftası münasebetiyle Hıdırlık Sofrasında bir program düzenledi. Etkinliğe, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve ilçede faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkanları da katıldı. Yemek öncesi masaları tek tek ziyaret eden Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya, engelli vatandaşlar ile sohbet etti.

Yemek sonrası konuşan Başkan Akkaya "Akşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Şehrimizde bu kardeşlerimizin daha rahat yaşam sürebilmesi için çalışmalar yapıyoruz, zaman içerisinde daha güzel hizmetleri yapacağımızın da sözünü veriyorum" dedi. Başkan Akkaya; belediye olarak engelsiz yaşam merkezini faaliyete geçirdiklerini, engelsiz taksi ile de engelli vatandaşların gitmek istedikleri yerlere kolayca ulaşabildiklerini dile getirerek, "Önemli olan kalplerde engel olmasın, her bir birey olarak birer engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimizin yerine kendimizi koyarsak eğer, empati yaparsak, onları daha iyi anlarsak onları yaşamı kolaylaştırırız. Cumhurbaşkanımıza buradan sizlerin adına teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimiz artık evlerinde kapalı kalmıyor, sosyal hayatın içine artık tamamen girdiler, Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, yolunu açık etsin. Cumhurbaşkanımıza da bu vesileyle 14 Mayıs'taki seçimler için başarılar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'de yaptığı konuşmada, "Engelleri rabbim doğuştan verebilir, sonradan verebilir, yaşarken verebilir ama önemli olan en büyük engel zihinlerdeki engeldir. Bazı insanlar çok sağlıklıdır ama hiçbir şey yapamayacak kadar ruh çöküntüsü içindedir. Öyle engelli kardeşlerimiz yavrularımız var ki dünyada birçok yarışmada, sporda birinci oluyor ve bizleri gururlandırıyor. Bu nedenle hayat hepimize bir sınav ama hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm engellilerin babası, kardeşi, amcası oldu. Olmaya da devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı. - KONYA

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