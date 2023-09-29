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Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mehmet Sami Saraç, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti

Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Mehmet Sami Saraç, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Başkan Akkaya, sporcu Saraç'a başarılar diledi. Saraç ise dereceye girerek ülkesini ve şehrini layığıyla temsil ettiğini söyledi. Bayrağı dalgalandırmak için var gücüyle çalıştığını belirten Saraç, Başkan Akkaya destekleri için teşekkür etti.