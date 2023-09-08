AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Akşehir'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyareti yaptı. Akyürek, sırasıyla AK Parti İlçe Teşkilatı, esnaf ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Akşehir'in örnek bir kent olduğunu belirten Akyürek, burada devam eden altyapı yatırımlarının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Akkaya ise Akyürek'e ilçelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Akşehir'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyareti yaptı.

Akyürek, sırasıyla AK Parti İlçe Teşkilatı, esnaf ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Akyürek, yaptığı açıklamada, Akşehir'in örnek bir kent olduğunu belirterek, "Tarihi dokuya sahip çıkma noktasında Türkiye'ye örnek gösterebileceğimiz şehirlerin başında Akşehir gelir. Burada çok büyük bir altyapı yatırımı uzun zamandır devam ediyor. Avrupa Birliği desteğiyle, yurt dışı fonlarla devam eden bir yatırım söz konusu, yüz milyonlarca lira tutarında yatırımlar Akşehir'e gerçekleşti ve onlarda tamamlanma aşamasında." ifadesini kullandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.