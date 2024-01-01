Akşehir Belediyesi 2023 Yılında Onlarca Proje Gerçekleştirdi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2023 yılının ilçe adına oldukça bereketli ve dolu dolu geçtiğini belirterek, "Akşehirimizi daha modern ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirme hedefiyle dur durak bilmeden çalıştık ve onlarca güzel işe imza attık. Son bir yılda ilçemize kazandırdığımız fiziki, sosyal ve kültürel yatırımların toplamı 200 milyon lirayı buldu" dedi.

Akşehir Belediyesi tarafından fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik alanında 2023 yılında da örnek çalışmalar gerçekleştirildi ve ilçeye değer katan projeler hayata geçirildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2023 yılında Akşehir genelinde hayata geçirdikleri örnek çalışmalarla ilçenin yarınlara doğru sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam ettiğini söyledi. İlçenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Akkaya, 2023 yılında hayata geçirdikleri ve tamamladıkları fiziki ve altyapı projelerini anlattı.

"Akşehir'in çehresi güzelleştirildi"

Başkan Akkaya, "İlçemiz için büyük önem taşıyan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapım işini hamdolsun 2023 yılında tamamladık ve hizmete açtık. 23 bin metrekarelik alandan oluşan tesisimiz güncel bedelle 52 milyon liraya mal oldu. Öte yandan Doğancı, Yeşil Kapı Sokakları ile İnönü Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 74 adet binanın dış cephe restorasyonu da tamamladık. Tarihi Papaz Evi Restorasyonunu tamamlama aşamasına getirdik. Yine bu yıl İstasyon Mahallesi, Savaş Mahallesi, Selçuk Mahallesi ve Seyran Mahallesi olmak üzere 4 adet kapalı ve açık sentetik yüzeyli çim futbol sahasını ilçemize kazandırdık. Tarihi Atakent Okul Binası Restorasyon Projesi'nin yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız. Bunlarla birlikte Tarihi Ermeni Kilisesi ve Yukarı (Gavur) Hamamı Çevre Düzenlemesine de bu yıl içerisinde başladık" dedi.

2023 yılı içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda çok sayıda beton parke ile yol ve kaldırım çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Akkaya, "Bu kapsamda 250 bin metrekare beton parke çalışması, 150 bin metrekare sıcak asfalt gerçekleştirdik. Altyapı çalışmaları ve çevresel etkenler ile bozulan yollara 5 bin ton asfaltla yama işlemi yaptık" diye konuştu.

"Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik"

2023 yılında Akşehir'deki dayanışma kültürünü belediye olarak en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Başkan Akkaya, "Bizlere müracaat eden yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ve ilçemizde ikamet eden 55-65 yaş arası hiç geliri olmayan vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon liralık nakdi yardım sağladık. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçemizde ağırladığımız depremzede kardeşlerimize 1 milyon liradan fazla nakdi destek sağlarken, deprem bölgesine de birçok kalemde ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunduk. Ramazan ayında da yüzlerce ihtiyaç sahibi hemşehrimize nakdi yardımla destek olurken, yine ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza da unutmayarak Ramazan boyunca yemek ikramında bulunduk. Ayrıca ilçemize şehir dışından gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konaklamalarını sağladık. İlçemiz genelinde ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerimizi de unutmadık. Yavrularımıza toplamda 1 milyon liralık çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk. Maddi yönden müşkül durumda bulunan engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerini ve akülü arabalarını temin ederek yüzlerinde tebessüm olduk. 'İsraf Etme Yardım Et' giyim mağazamızda yüzlerce ailemize kıyafet desteğimiz de bu dönemde artarak devam etti. 2023 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağladığımız tüm bu yardımların maliyeti 7 milyon lirayı buldu" şeklinde konuştu.

"Daha güzel ve yeşil bir Akşehir"

Bu süreçte Akşehir'i daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akkaya, "İlçemizin yeşil dokusunun artırılması ve çeşitli bölgelere parklar oluşturma çalışmalarımız bu dönemde de hız kesmedi. Selçuklu Parkı'nın 13 bin metrekarelik ikinci etabını bu yıl içerisinde hizmete açtık. Kur'an Kursu yanına yaptığımız parkın yanı sıra Yarenler Mahallemize kazandıracağımız parkın da yapım sürecine devam ediyoruz. İlçemiz genelinde çeşitli bölgelere yeni sulama sistemleri de yaparken mevcutların tamir, bakım ve onarımını tamamladık. Ayrıca yeni banklar, kamelyalar, piknik masaları, barbeküler, ağaçlar ve çeşitli peyzaj bitkileriyle yeşil alanlarımızı daha da güzelleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en çevreci belediyelerinden olduk"

Akşehir Belediyesi'nin çevre dostu kimliğiyle de öne çıktığına dikkat çeken Başkan Akkaya, "2022 yılında hayata geçirdiğimiz 'Atma Tıkla Projemiz' sayesinde 2023 yılında da çevreye duyarlı bir toplum oluşmasına katkı sağladık. Proje kapsamında hemşehrilerimize birçok hediye dağıttık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Türkiye'de örnek projeler arasında gösterilen Atma Tıkla Projemizi, 2024 yılında inşallah daha yaygın hale getireceğiz" diye konuştu.

Ayrıca ilçenin belirli noktalarına çok sayıda tekstil atık kumbaraları yerleştirdiklerini kaydeden Başkan Akkaya, "Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe merkezimizdeki atık kafeslerinin yenilenmesini ve ilave kafesler yerleştirilmesini sağladık. Öte yandan sokak hayvanları için; bakım ve rehabilitasyon hizmeti, ameliyat lambası, yoğun bakım kabini, Geçici Bakım Merkezi için köpek kulübesi yapımı gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vektörle mücadelede konusunda da çalışmalar yaptık" dedi.

"2023 yılında kamulaştırma ve destek hizmetlerine 14 milyon TL kaynak aktarıldı"

2023 yılında Akşehir genelinde hayata geçirdikleri kamulaştırma ve imar çalışmalarını da değerlendiren Başkan Akkaya, "Son bir yılda yalnızca kamulaştırmaya 7 milyon liraya yakın kaynak aktarımı sağladık ve birçok alandaki imar faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürdü" ifadelerini kullandı. Başkan Akkaya, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve araç alımı, parkların ve refüjlerin aydınlatılması başta olmak üzere Destek Hizmetleri alanında da birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, bu çalışmaların 7 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

"Akşehir Kültür Şehri olarak anılacak"

Akşehir'in bir kültür şehri olarak anılması için 2023 yılı içerisinde birbirinden değerli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Akkaya; "Nasreddin Hocamızı anmak ve hatırasını yaşatmak için her yıl düzenlediğimiz Nasreddin Hoca Şenlikleri'miz, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Yine yıl içerisinde Nasreddin Hoca Anma Günleri düzenleyerek ilçemizin tanıtımına katkı sağladık. 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali ile Tarık Buğra Anma Etkinlikleri'nin yanı sıra çeşitli konferanslar, seminerler, konserler, sergiler, sinema ve tiyatro gösterimleri, yarışmalar, geziler, yerel ve ulusal spor müsabakaları gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızın belediyemize maliyeti 21 milyon lirayı buldu" şeklinde konuştu.

"Akşehirimizin güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz"

2023 yılında Akşehir'i daha modern ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için dur durak bilmeden çalışarak onlarca güzel işe imza attıklarını vurgulayan Başkan Akkaya; "Hamdolsun 2023 yılı ilçemiz için oldukça bereketli ve dolu dolu geçti. Son bir yılda ilçemize kazandırdığımız fiziki, sosyal ve kültürel yatırımların toplamı 200 milyon lirayı buldu. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin desteğiyle aynı azim ve kararlılıkla çalışıp Akşehir'imizi kalkındırmaya ve güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. 2024 yılının ilçemize, Konya'mıza, güzel ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - KONYA