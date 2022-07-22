Konya haberi... Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberi... Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya haberi... Bakan Kasapoğlu Akşehir'de incelemelerde bulundu

Konya haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Konya'nın Akşehir ilçesine geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Konya'nın Akşehir ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde ilçeye gelen Bakan Kasapoğlu ilk olarak tadilat çalışmaları başlayan Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunu gezdi. Stadyum önünde Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet için Akşehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de meşale yakarak tezahürat yaptı. Gençlerin yoğun ilgisi ile stadyumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu'ndan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yeni bir stadyum talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra yürüyerek Akşehir Gençlik Merkezi'ne geçti. Burada basketbol oynayan gençlerle kısa bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra gençlerin isteğini kırmayarak basket atışları yaptı. Gençler ve velileriyle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu daha sonra Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerine geçti. Buradaki istişarenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na üzerinde tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu bir tablo armağan edildi. Bakan Kasapoğlu temaslarının ardından Akşehir'den ayrıldı.

(Cemal Filiz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Salih Akkaya Akşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title