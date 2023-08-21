Akşehir XC OPEN 2022 Ödül Töreniyle Son Buldu

Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yarışma direktörü Abdullah Yıldız, yarışların emniyetli ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ ise yarışları devam ettirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da kültür ve spor faaliyetlerine verdikleri önemi vurguladı. Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel ise sporcuları 2024'te Akşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

10. Akşehir XC OPEN 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan yarışma direktörü Abdullah Yıldız, yarışların emniyetli ve başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Pilotlarımız bu sporla ilgili bilgilerine bilgi katarak değerlendirdikleri güzel bir organizasyon oldu. Bir araya gelmek çok güzeldi. 2 gün boyunca uçuşlar gerçekleştirdiniz. Bu organizasyonun devamlılığı bizi çok mutlu ediyor. Bu tip organizasyonların ülkemizde var olması ve siz değerli sporcuların bu işi daha bilinçli ve hızlı kavrayarak, emniyetli ortamlarda yapmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ ise yarışları devam ettirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, organizasyona destek veren Akşehir Belediyesine ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da kültür ve spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Destekleri sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Akkaya, "Antrenman ve son uçuşların yapıldığı günde pilotlarımız hafif sıyrıklarla kaza geçirdiklerini öğrendim. Kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde yarışmayı tamamlamış olduk. Gökyüzündeki o güzel uçuşlarınızla şehrimize rengarenk bir hava kattınız ve şenlendirdiniz. Hepinize teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel de bir konuşma yaparak, sporcuları 2024'de Akşehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.