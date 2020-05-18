Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu
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Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

- Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından tartışmalar sürüyor Kaymakam Bingöl:...

Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu
18.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:22

- Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından tartışmalar sürüyor

Kaymakam Bingöl: "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır"

"Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık"

"Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu" üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur"

ADANA - Adana'da Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğan dağıtırken saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Kaymakam Bingöl, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından o akşam yaşananları anlattı.

14 Mayıs tarihinde saat 22.00 sularında kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubuna, art niyetli kişilerin saldırdığını ifade eden Kaymakam Bingöl, "Pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımızın yardım taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu kaynaklarını da etkin ve verimli kullanmak adına yardım organizasyonları akşamları da yapılmaktadır. Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu" üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" diye konuştu.

Kaymakam Bingöl saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birisinin bir siyasi partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu kişinin siyasi parti ilçe gençlik kolları başkanı olması olay sonrasında tespit edilmiş hususlardandır. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir. Yardımları zamanında ulaştırmak için ailelerine ayıracakları zamandan fedakarlık ederek "Vefa Grubu" çalışmalarına katılan gönüllü kadınlarımızın 25 gündür evinin kapısını, çocuklarının yüzünü görmeyen babaların gece saat 22.00'de yardım dağıttığı bir ortamda, kamu görevi yapan bir kaymakamın bizzat orada olmamasının devletin kaymakamına yüklemiş olduğu ağır sorumlulukla bağdaşmayacağı açıktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonumuz, bu saldırıdan herhangi bir yara almış değildir. Keza, hadisenin cereyan ettiği gece de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır."

Bingöl, daha sonra şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde "Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu" olarak 90.000'in üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, aşevimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın ve valimizin doğrudan talimatlarıyla, kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için, herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz.

Kaynak: İHA

Manşet

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