Saldırgan, saldırı öncesi keşif yapmış

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin emniyetteki ifadesinde saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği öğrenildi.

İzmir'de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.'nin emniyetteki ifadesinde saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği öğrenildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.'nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." dediği öğrenildi.

PERVİN BULDAN BİNADA İNCELEME YAPTI

Saldırının ardından İzmir'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan binada inceleme yaptı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı