Salda Gölü bayram tatilinin gözdesi oldu
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Salda Gölü bayram tatilinin gözdesi oldu

Salda Gölü bayram tatilinin gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, bayram tatilinde de yerli ve yabancıların gözdesi oldu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, bayram tatilinde de yerli ve yabancıların gözdesi oldu. Ziyaretçiler hem yüzdüler hem de bol bol fotoğraf çekildiler.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'nde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla tatil beldelerine giden ziyaretçiler, Salda Gölü'ne uğrayarak zaman geçirdi. Ziyaretçiler, Göl manzaralı beyaz kumsalıyla birlikte Salda yazısının bulunduğu bölge ile Salda Gölü'nü koruma ve düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen seyir terasında fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

Salda Gölü'nün Adana'dan gelen minik ziyaretçisi 9 yaşındaki Nehir, "Salda Gölü çok güzel. Bayıldım. Fotoğraf çektirdim. Çok beğendim. Çok güzelmiş Salda Gölü" dedi.

"Gelecek nesillere aktarılması için kesinlikle güzel"

Ziyaretçilerine beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü'ne Konya'dan fotoğraf çektirmek için gelen Hasan Tabur, "Oğlum ve eşimle birlikte geldik. İnsanlar bencilce düşünerek dibine kadar giremediği için güzel bulmayabilirler ama gelecek nesillere aktarılması için kesinlikle güzel. İlla ki dibine kadar girmemize gerek yok" diye konuştu.

"Korunmaya değer bir yer"

Antalya'dan gelen Sabahattin Ova ise, "İlk defa geldim. Çok mükemmel ve harika bir yer. Korunmaya değer bir yer. Memleketim için çok güzel bir yer" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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