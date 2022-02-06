Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı - Haberler
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Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

Saklıkent Kayak Merkezindeki bir tesisin sundurması biriken karın ağırlığıyla çökerken, altında kalan 8 kişi ise yaralandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.

İşte olay yerinden görüntüler;

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi nedeniyle sundurma çöktü: 8 yaralı

AA / Gülsem Adam - Güncel

Kayak Merkezi, Konyaaltı, Antalya, kar, Güncel, Haber

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