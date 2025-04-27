Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm tek parça izleme linki var mı? Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu?

Now ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar full HD bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece yarısı yaşanan beklenmedik karşılaşma, Cevat'ın Aniesi'ye olan güvenini sarsar. Aniesi ne söylerse söylesin, Cevat artık ona inanmakta zorlanır. Aniesi'nin Cevat'tan gizlediği şey ise kabuslarından daha mı vahimdir?

Öte yandan İsmet, Sara ve Hakkiye, apartmana yeni taşınan kiracının Rozali olabileceğinden şüphelenirler. Acaba Rozali gerçekten de gitmemiş midir?

Köşkün yükü az sayıda kalan çalışanlara artık iyice ağır gelmeye başlar. Çalışanlar arasındaki gerginlik artarken onlara destek hiç beklemedikleri bir yerden gelecektir.

Güvenin zedelendiği, sırların ağırlaştığı bu bölümde, herkes birbirinden bir şey saklarken hangi gerçekler ortaya çıkacaktır?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar.

Aniesi, Şakir Paşa'ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül'ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.

Cevat ise köşkün sessizliğinde Aniesi hakkında daha önce fark etmediği şeyleri görmeye başlar.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesibaşlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi bölümlerini NOW platformlarından izleyebilirsiniz.