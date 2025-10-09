Şakir Paşa ailesi bitti mi, Şakir Paşa 2. sezon gelecek mi?

İlk sezonunda art arda yaşanan talihsizliklerle çok konuşulan dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Her pazar akşamı NOW TV'de yayınlanan, Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza ve Nilsu Berfin Aktaş gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Şakir Paşa Ailesi"nin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BİTTİ Mİ?

İzleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 2. sezonunun iptal edildiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar yapım ekibi veya kanal tarafından resmî bir açıklama yapılmadı. Dizinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, izleyiciler sosyal medyada dizinin devam edip etmeyeceğini tartışıyor.

SEZON FİNALİNDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

11 Mayıs'ta yayınlanan bölümle sezon finali yapan dizinin ardından başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Üzümoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pek az fotoğraf çekmişim. Birlikte olmaktan, çalışmaktan, gülmekten, özlemekten vakit bulamadığımdan... Dizi tarihimizin en önemli işlerinden biriydi kuşkusuz."

Bu paylaşım, birçok izleyici tarafından veda mesajı olarak yorumlandı.

DİZİ SETİNDE YAŞANAN YANGIN

Dizinin 3. bölümünün çekimlerinin ardından, çekim platosunda çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. Bu olay nedeniyle çekimlere bir süre ara verilmiş, ardından ekip yeniden sete dönerek prodüksiyona devam etmişti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, ancak set ekipmanlarının bir kısmı zarar görmüştü.

RTÜK'TEN YAYIN DURDURMA KARARI

Geçtiğimiz şubat ayında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dizinin yayınlanan ve yayınlanması planlanan bölümleri hakkında yayın durdurma kararı almıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizide toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı sahneler bulunduğu gerekçesiyle ağır yaptırımlar uygulandığını açıklamıştı.

Bunun sonucunda diziye 3 hafta yayın durdurma ve idari para cezası verilmiş, kanal ise bu karara karşı mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme süreci sonunda RTÜK'ün cezası geçici olarak durdurulmuştu.

2. SEZON İPTAL Mİ EDİLDİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin 2. sezonunun iptal edildiğini öne sürdü. Altuntaş'a göre bu kararın artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Tüm yaşanan gelişmelerin ardından Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin geleceği belirsizliğini koruyor. İzleyiciler ve dizi ekibi, kanal tarafından yapılacak resmî açıklamayı bekliyor.