Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabah 9'dan beri devam ederken, kaybolan genç için İzmir'den...

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabah 9'dan beri devam ederken, kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü diye adlandırılan alanda bulunan taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde yüzelsel arama yapan ekipleri gencin bulamadı. İzmir'den olay yerine deniz polisi yola çıkarken, ekiplerin suyun altında arama yapacağı bildirildi.

Gencin yakınları ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olay yerinde endişeli bekleyişlerini sürdürürken, gencin bulunması için İzmir'den gelecek ekip bekleniyor.

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zuhal Zengin

Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı
1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Deniz Akkaya Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mete Gazoz Salih Uçan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:54:49. #1.15#

title