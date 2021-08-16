Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor

Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genç için İzmir'den özel ekip geliyor Sakarya Nehrini geçmek isterken kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabah 9'dan beri devam ederken, kaybolan genç için İzmir'den...