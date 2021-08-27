SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Harbiye Askeri Müzesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne özel sergi ziyaretçilere açıldı.

Harbiye Askeri Müzesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne özel sergi ziyaretçilere açıldı. Sergide, Atatürk ve askerlerin kullandığı 52 eşya yer alıyor.

Harbiye Askeri Müzesi'nde üç hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak olan Sakarya Meydan Muharebesi özel sergisinde, savaşta Atatürk ve silah arkadaşları ile Yunan ordusunun kullandığı mühimmatlar sergileniyor. İki bölümden oluşan serginin birinci bölümünde, Çal Dağı Muharebesi'nin anlatıldığı minyatür çalışması gelenleri karşılıyor.

Sergide, Türk ve Yunan ordularının askeri şemalarından, kullanılan ateşli ve delici silahlara kadar birçok parça yer alıyor. Ayrıca, savaşa özel bir belgesel de, projeksiyonla müzenin duvarına yansıtılarak ziyaretçilere izletiliyor.

ATATÜRK'TEN MESAJ

Sergide, Atatürk'ün savaşın kazanılmasından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM'nin kendisine mareşal rütbesiyle gazi unvanını vermesi üzerine, 20 Eylül 1921 tarihinde komutanlara, subaylara ve erlere yayımladığı mesaj, duvara yazılı halde sergileniyor. Teşekkür notları, tebliğler, savaşa ilişkin ilgi çekici bilgiler de yine müzede ziyaretçilerle buluşuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müzeler ile müze gemiler, 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖZEL SERGİSİ AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.08.2021 18:34:22. #1.13#

title