Sakarya elektrik kesintisi! 16-17 Şubat Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Çarşamba günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 BEŞKÖPRÜ MAH.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 12. CD.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 15. CD.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 3043. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 3044. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 3046.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 3174. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 44.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 BEŞKÖPRÜ CD.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 D100 KARAYOLU CD.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 GİRNE CD.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 SALKIM 2 SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 SERVİS

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-16 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28420 ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 BAĞLAR MAH.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 53. SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7013 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7017 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7018 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7019 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7020 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7021 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7023 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7024 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7026 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7028 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7051 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7053 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7055 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7057

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7058 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 7060 SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 BAĞLAR CD.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 BAŞER EVLER İÇİ YOLU

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 MEZARLIK

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 YILDIZTEPE CD.

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU

SAKARYA ERENLER 2022-02-16 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28419 ŞEHİT İLHAN ARAS CD.

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