Sakarya'dan kısa kısa

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, "6 Mayıs Hıdırellez Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, "6 Mayıs Hıdırellez Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için bir araya gelinen, kışın sona erdiği, tabiatın uyandığı, bolluk ve bereketin habercisi olarak Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu Hıdırellez gününün herkese kutlu olmasını diledi.

Bugünün asırlardır Türk kültürünün bir parçası olduğunu ifade eden Akar, "Başımızdaki tüm zorlukların son bulduğu, barış ve huzurumuza kasteden mahfillerin bertaraf olduğu ve salgından kurtulduğumuz sağlıklı günleri Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Ferizli Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ferizli Belediyesi, araç filosuna iki yeni kazıcı-yükleyici kepçe ekledi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin öz kaynakları ile aldığı iki yeni iş makinesinin çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Ferizli'nin hızlı gelişen ilçe haline geldiğini ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Toplam 24 mahallemizde altyapı, yol düzenlemesi ve park bahçe çalışmalarında daha verimli ve hızlı bir şekilde hareket edebilmek için belediyemizin kendi imkanları ile son sistemle donatılmış iki adet sıfır kazıcı-yükleyici aldık. Yeni iş makineleri çalışmalarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Kepçelerin belediyelerimize kazandırılmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen başta meclis üyesi arkadaşlarıma, mesai kavramı gözetmeksizin sahada çalışan mesai arkadaşlarıma, iş makinelerinin alınmalarında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kepçelerin belediyemize kazandırılması ile belediye makine parkurumuz gün geçtikçe büyümektedir. İlçe halkımıza daha etkin ve kaliteli hizmet vermek için elimizden gelen tüm caba ve gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: AA