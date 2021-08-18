Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor

Sakarya Barosunun 67 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olan avukat İlknur Ebiz Yıldız, hayata geçirmeyi planladığı mesleki ve sosyal projelerle görevini başarıyla tamamlayarak kadınları en güçlü şekilde temsil etmek istiyor.

Sakarya Barosunun 67 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olan avukat İlknur Ebiz Yıldız, hayata geçirmeyi planladığı mesleki ve sosyal projelerle görevini başarıyla tamamlayarak kadınları en güçlü şekilde temsil etmek istiyor.

Sakarya Baro Başkanlığına aday olan evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki avukat Yıldız, geçen ay gerçekleşen 54. Genel Kurulda oyların çoğunu alarak, kurulduğu 1954'ten bu yana baroya seçilen ilk kadın başkan oldu.

Her konuda hukukun üstünlüğü ve insan haklarını eksene alan bir yönetim anlayışı benimseyen Yıldız, mesleki sorunlar ile avukatların yaşadığı zorlukların çözümünde etkili olacak çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Yıldız, AA muhabirine, Sakarya Barosu olarak tarihi anı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu müthiş mutluluk. Seçildiğim günden bu yana mutluluk ve heyecanın dışında en çok sorumluluk duygusunu hissettim. Zira 1954'ten beri ilk defa bir kadının bu onurlu görevle taçlandırılmış olması, daha çok çalışmamız, azmetmemiz gerektiğinin işaret fişeği anlamını taşıyor." diye konuştu.

Yönetim kuruluyla istişare içerisinde süreci doğru yönetmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, barodan beklenen görevleri layıkıyla yerine getirdiklerinde asıl neticeleri göreceklerini ifade etti.

Sakarya Barosunun insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında yapılması gerekenleri layıkıyla yerine getiren bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu gelenek çerçevesinde mutlaka hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla ilgili her konuda baro olarak inisiyatif alacağız. Bunun dışında da mesleki sorunlarla ilgili yapılması gerekenleri hem yerel hem genelde yapacağız." dedi.

Örnek olacak sosyal projeleri hayata geçirmek istiyor

Yıldız, hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bazılarının ilkleri temsil ettiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni adliye binasıyla ilgili hazırlık çalışmamız, ek binaların tefrişiyle ilgili yapacaklarımız var. Sakarya Barosunun kütüphanesi yok. İlk kez kütüphane kurulmasıyla ilgili girişimlerimizi başlattık. Sosyal donatı alanımız yoktu, yer tayini, fizibilite, fiyat teklifi çalışmalarını yaptık. Bu sadece Sakarya Barosuna değil, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi yakın illere de hizmet edecek. Projelerim içerisinde 'avukat yardımlaşma sandığı' vardı, bu da meslektaşlarımızın yararına sunulacak. Başladık ve hepsinin kararlarını aldık."

Fırsat eşitliği konusunda Atatürk ilkeleri ve aydınlanmacı anlayış çerçevesinde çok ciddi adımlar atıldığını ancak kadın temsiliyetinin bütün dünyada gerektiği yere ulaşamadığını dile getiren Yıldız, bunun barolarda da karşılarına çıktığını aktardı.

Yıldız, Türkiye'de 9 kadın baro başkanı bulunduğuna işaret ederek, "Bu dönemde sayının arttığını görüyoruz. Demek ki bir zihniyet dönüşümü yaşanmakta, bunu olumlu okuyorum. İyi örnekler artmalı, kadının fırsat eşitliğinin önündeki hem zihniyet hem ayrımcılık anlamındaki engeller kaldırılmalı. İşte bu da bizlerin üzerindeki sorumluluğu artıran bir etken." ifadelerini kullandı.

"Tavrımız hep insan haklarından yana olacak"

Bir yerde insan hakları ihlali varsa Sakarya Barosunun net şekilde tavrını ortaya koyacağını vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukukun üstünlüğü, kırmızı çizgimizdir. Bunun baroları, bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak diğer bütün kurumlardan ayıran en önemli özellik olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu işler kılmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu kapsamda mücadele alanlarımızı belirledik. Bunlardan bazıları kırılgan gruplar olarak kadınlar, çocuklar, engelliler, mültecilerdir. Sakarya Barosunun bu konulardaki tavrı, hep insan haklarından yana olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek