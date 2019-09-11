Şair Czeslaw Milosz kimdir, kaç yaşında?

11.09.2019 14:57

Polonya'nın Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya tarafından işgali sırasında işgale karşı direnen kesim arasında yer aldı ve o dönem gizlice yazdığı kitapları ile önemli yapıtlara imza attı. Czeslaw Milosz şiirleri, kitapları, eserleri ve hayatı haberimizde…

CZESLAW MİLOSZ KİMDİR?

1911 yılında Litvanya'daki Šeteniai adlı köyde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir bölümü Çarlık Rusyası'nda geçti. Ailesi I. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'ya döndü. Vilnius Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gördü. İlk şiirleri üniversite dergisinde yayımlandı.

Vilnius'ta 1931-1934 yılları arasında faaliyet gösteren Zagarylar adlı şair grubuna dahil oldu. İlk şiir kitabı "Donmuş Zaman Şiiri 1933'te yayımladı. 1934 yılında hukuk öğrenimini tamamladı ve Paris'e gitti. Ertesi yıl ülkesine döndü ve Polonya Radyosu'nda çalışmaya başladı ancak bir yılın ardından radyodan uzaklaştırıldı. 1936'da yayımladığı "Üç Kış" adlı kitabı büyük ilgi gördü ve şair Polonya edebiyatında önemli bir yer edindi.

VARŞOVA'NIN İLK YER ALTI ŞİİR KİTABINI YAZDI

Milosz, 1939'da ülkesinin Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya tarafından işgali üzerine Varşova'da direniş hareketinin içinde yer aldı. İşgal yıllarında Jan Syruc takma adıyla gizlice yazılar ve kitaplar yayımladı. "Şiirler" adlı kitabı, Varşova'da basılan ilk yer altı şiir kitabı olmayı başardı. 1942 yılında yayımladığı "Özgür Şarkı" ise o dönemki vatansever şiirler arasında en popüler olan ve en önemli olan şiirlerin bir derlemesiydi. Şair, sonra Krakov'a yerleşti. Aylık "Twórczosc" dergisinin redaktörlerinden biri oldu ve "Kurtuluş" adlı şiir kitabını yayımladı.

HAYATINI MÜLTECİ OLARAK DEVAM ETTİRDİ

Dünyaca ünlü şair, 1946-1949 yılları arasında Washington'da, 1950 yılında Paris'te kültür ateşesi olarak görevlendirildi. "Ahlaki Tez" adlı kitabını 1948'de yayımladı. 1951'de Dışişleri'ndeki görevini bırakıp Fransa'dan siyasal sığınma talep etti ve hayatını mülteci olarak sürdürdü. "Tutsak Edilmiş Akıl" 1953 yılında totalarizmin entelektüel kesim üzerindeki etkilerini anlatan kitap kaleme aldı. 1960 yılına kadar yaşamını Paris'te çevirmen ve serbest yazar olarak sürdürdü. Sosyalist ve komünist sisteme yapılan bir saldırı olarak kabul edilen "Esir Akıl" başlıklı kitabı 1953'te yayımlandı. Bunu "Gün Işığı" başlıklı şiir kitabı ve "İktidarı Kazanmak" adlı romanı ile "Issa Vadisi" ve "Şiirsel Tez" adlı kitapları izledi. Eserleri ülkesinde yasaklandı.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

1960'ta Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de edebiyat dersleri vermek üzere ABD'ye gitti ve profesör oldu. 1969'da "Polonya Edebiyat Tarihi" adlı kitabını yayımladı. Çağdaş Amerikan kültürünü inceledi ve bu konudaki denemelerini "San Francisco Körfezi'nde Gördüklerim" kitabında topladı. 1970 yılında ABD vatandaşı oldu. O güne kadar Polonya'da "deneme yazarı" olarak tanınmış olan Mılosz, 1973'te şiirlerini "Seçilmiş Şiirler" başlığıyla İngilizce olarak yayımladı.

Sanatçı, 1980 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası başarısı sayesinde otuz yıllık aradan sonra 1981 yılında ülkesine gitti. 1981-1982 döneminde Harvard Üniversitesi'nde dersler verdi. 1990 yılında Polonya'ya döndü. 14 Ağustos 2004'te Krakov'daki evinde hayatını kaybetti.