"Sahte mesajlar virüsten daha hızlı yayılıyor"
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Mutlu Çakır, Güncel

"Sahte mesajlar virüsten daha hızlı yayılıyor"

Sosyal medyada yayılan ve gerçeklik içermeyen; sahte belge, ses kaydı, video gibi dökümanlar konusunda konuşan Avukat Mutlu Çakır, "Sahte mesajlar, virüsten daha hızlı yayılıyor.

17.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:03

Sosyal medyada yayılan ve gerçeklik içermeyen; sahte belge, ses kaydı, video gibi dökümanlar konusunda konuşan Avukat Mutlu Çakır, "Sahte mesajlar, virüsten daha hızlı yayılıyor. Yetkililer, uzmanlar ve bilim kurulu bu konuda çok ciddi önlemler aldı. Bunlara harfiyen uyarsak bu salgından en az zararla ülkemizi kurtarabiliriz" dedi.


İzmir Barosu avukatlarından Mutlu Çakır, bakanlık adına mühür, kaşe ve logolarıyla üretilmiş sahte evraklar ve bunun gibi sosyal medyada yayılan; ses kaydı, video gibi paylaşımları işaret ederek, vatandaşları korona virüsü konusunda bu yalan haberlere karşı uyanık olmaya davet etti.


Sosyal medyada yayılan sahte mesajlara inanmamanın en az dezenfekte olmak kadar önemli olduğunun altını çizen Çakır, vatandaşların bu mesajlara riayet etmemesini, bakanlık ve resmi kanallar aracılığıyla yapılan resmi açıklamaları dikkate almanın gerekliliğini ifade etti.


"Sağlık Bakanlığı süreci başından bugüne kadar çok iyi getirdi"


Sağlık Bakanlığının bu kriz ortamını çok iyi yönettiğine dikkat çeken Çakır, "Özellikle söylemek istiyorum; Sağlık Bakanlığı, süreci başından bugüne kadar çok iyi getirdi. Umarım sonuna kadar da böyle götürürler. Bilim kurulunun, uzmanların bu işi ciddiye almaları, ülkemizde dünyaya nazaran bu sorunun daha sınırlı olarak kalmasını sağladı. Bütün dileğimiz de bunun bu şekilde devam etmesi; ama insanlar, toplum olarak bizlerin de yetkili makamlara, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve alınan kararlara riayet etmemiz gerekiyor; harfiyen uymamız gerekiyor. Bunlara uymamak gibi bir lüks yok. Buna hem kendimiz hem de toplum sağlığı açısından dikkat etmeliyiz" diye konuştu.


"İnanılmaz bir bilgi kirliliği var"


Korona virüsü ile ilgili son zamanlarda toplumda panik oluşturacak, insanları galeyana getirebilecek bilgilerin ortada dolaştığını söyleyen Av. Mutlu Çakır, vatandaşların bu bilgi kirliliğine karşı duyarlı olmaları gerekliliğinin altını çizdi. Çakır, "Sosyal medyada, telefonda, WhatsApp'ta, WhatsApp gruplarında inanılmaz bir dezenformasyon var; bilgi kirliliği var. Burada ben bütün vatandaşlarımıza şunu özellikle söylemek istiyorum; korona ile ilgili panik oluşturacak, insanları galeyana getirecek, onları huzursuz edecek maksatlı veya maksatsız bilgiler ortada dolaşmaya başladı. Bu konuda bireysel olarak da bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin; bir kere WhatsApp grubundan bir mesaj geldi. Daha önce hastanede çalışıyormuş, filancanın yakınıymış gibi başlayan her bilgiye, ses kaydına veya görüntüye, belgeye hemen itimat etmesinler. Bunlar virüsten daha hızlı yayılıyor. İnsanlarımız bunların yayılmasına aracılık etmesinler. Yetkililer, uzmanlar, bilim kurulu bu konuda çok ciddi önlemler aldı. Bunlara harfiyen uyarsak bu salgından en az zararla ülkemizi kurtarabiliriz" dedi.


"Soruşturmalar açılıyor"


Sosyal medyada bu tarz infial oluşturacak yanlış bilgileri ortaya sürenler hakkında soruşturmaların açıldığını söyleyen Çakır, "Her haberi bir akıl mantık süzgecinden geçirip teyit etmeye çalışmamız gerekiyor" dedi.


Çakır, "Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyelim. İnternet ortamı, sosyal medya, WhatsApp veya telefonlardan bu görüntüleri paylaşmak ile ilgili yine basına yansıyan birkaç haber oldu Bazı illerde bu tarz sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmalar açıldı ve açılacak. Bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor herkesin. Panik, bu tür durumlarda salgını daha da büyüten bir unsurdur. Soğukkanlı olursak doğru karar almamız doğru kararlar vermemiz de kolaylaşır. O yüzden her haberi bir akıl mantık süzgecinden geçirip teyit etmeye çalışmamız gerekiyor. Nasıl ki virüsün yayılmasına karşı önlemler var; elimiz yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz, kalabalık ortamlarda dolaşmayacağız diyorsak, asılsız haberler veya yönlendirici, panik havası oluşturacak açıklamalarla da aramıza mesafe koymamız gerekiyor. O konuda da dimağımızı dezenfekte etmemiz gerekiyor dezenformasyona karşı. Dikkatli olmazsak, soğukkanlılığımızı korumazsak bu bizim aynı zamanda sağlığımızı da etkiliyor. Çünkü soğukkanlılığı kaybettiğinizde o panik havasında girdiğinizde insan bağışıklık sistemi de zarar görüyor" şeklinde konuştu.


"Virüsle mücadelede 3 önemli etken var"


Virüsle mücadelede uzmanların dikkat çektiği fiziksel önlemlerin yanı sıra psikolojik önlemlerin de olmazsa olmaz bir faktör olduğunu belirten Av. Mutlu Çakır, "Virüsle mücadelede üç önemli etken var; birincisi kişisel hijyen, ikincisi sosyal mesafe; yani eşimizle, dostumuzla ve diğer insanlarla aramızdaki mesafeyi korumak; geçici bir süre o teması gözle kurmak. Üçüncüsü de akıl sağlığı bu çok önemli; çünkü farkında olmadan o paniğe kapılırsanız, akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin komplo teorilerine veya yalan yanlış hikayelerine siz de katkı verebilirsiniz. Bu doğrudan doğruya sizin bağışıklık sisteminizi de olumsuz etkiliyor, Sizin kendi ruh halinizi, ailenizin, toplumun ruh halini de etkiliyor. Bu salgının inanıyorum ki Türkiye üstesinden gelecek. En az zararla bu işten sıyrılacak; ama kendimize güvenip bu yalan yanlış haberlere karşıda yuvamızı temizlemeliyiz. Sadece ellerimizi temizlemek olmuyor, her duyduğumuza da inanmamak lazım" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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