Sahte içki kaynaklı ölümler devam ediyor! 'Lord' detayı dikkat çekti

Türkiye'de 8 ilde sahte içki kaynaklı ölüm yaşanırken, şimdiye kadar 45 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda tonlarca sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, Kırıkkale'de ölümlere kaçak üretilen 'Lord' marka alkolbazlı ev dezenfektanının neden olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de 9 Ekim tarihinde başlayan sahte içki kabusu şu ana kadar 8 ile yayıldı. Bugün İzmir'de bir kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölüm sayısı 45'e yükseldi. Yaklaşık olarak 50 kişinin tedavisine devam edilirken, ekipler yaşanan ölümler sonrası birçok ilde sahte içki operasyonu düzenlendi.

LORD DETAYI

Yapılan operasyonlar kapsamında tonlarca metil alkol ele geçirildi. Farklı şehirlerde birçok şüpheli gözaltına alınırken, Kırıkkale'deki ölümlerde 'Lord' detayı dikkat çekti.

Hürriyet'in haberine göre Emniyet ve savcılıklar, ölüm vakalarının ardından sürdürdükleri soruşturmalarda "marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan, etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığını" tespit etti.

Kırıkkale'deki soruşturma dosyasına göre, şüpheli Ö.U.'nun işlettiği 'Millet Bulvarı Ekonomi' marketten, yasal üretim izni bulunmayan 'LORD' marka alkol bazlı ev dezenfektanını alarak satışa sunduğu, bu ürünün etil alkol ve diğer karışımlarla alkollü içecek olarak içilmesinin ardından zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.

ŞİMDİYE KADAR 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahte içki nedeniyle zehirlenme haberleri ilk olarak İzmir'den gelirken daha sonra 7 ile daha sıçradı. Akabinde ölümler başlarken, İzmir'de 19, İstanbul'da 7, Mersin'de 6 kişi hayatını kaybetti. Aydın, Muğla, Trabzon, Zonguldak ve Kırklareli'de de sahte içkiden can kayıpları yaşandı.

Yeminli adli bilirkişi Rodi Erdoğan, pet şişeler içinde satılan içkiler gibi üzerinde bandrol olan şişelerdeki içkilerin de sahte olabileceğine dikkati çekti. Sahte içki içindeki yüksek metil alkol oranı ile izopropan maddesinin öldürücü olduğunu anlatan Erdoğan, tüketicileri güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

"SUÇ ORANLARI YÜZDE 90 MERDİVEN ALTI İÇKİLERLE İLGİLİ"

Erdoğan, "Daha önce içkilerle ilgili konular 4733 sayılı yasada belirtilen idari para cezası kapsamındaydı. 2013 Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle bu suçlar, kaçakçılık kanunu kapsamına alındı. Son yıllarda suç oranlarının yüzde 90'ı merdiven altı içkilerle ilgili. Hem markalı hem pet şişelerde satılanlarla ilgili sahtecilikler var. Bandrolsüz ve sahte etiketli içkileri ticari amaçla üreten ve bulunduranlara farklı cezalar uygulanıyor. Markalı alkollü içeceklerde bandrollerin sahtesi yapılarak piyasaya sunuluyor. 33-50 ml ya da 1 litrelik pet şişeler içerisinde satılan içkiler bilinçli alınıyor. Çünkü ucuz. 150 liralık içkiyi 15-20 liraya alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonlarında yakalanan toplam 58 şüpheliden 8'i tutuklandı.