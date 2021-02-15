Sahte gelin Melisay son durum: Melisay olayı nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının konularından biri olan sahte gelin Melisay olayı gündemde en çok yer alan konulardan biri oldu. Peki, Sahte gelin Melisay son durumunda neler gelişti? Melisay olayı nedir?

Türkiye'nin konuştuğu 'sahte gelinler' olayında mağdurların sayısı artmaya devam ederken çetenin başı olduğu iddia edilen Yüksel Yılmaz ortaya çıktı. Çetenin içerisinde yer alan Melisay, Yüksel Yılmaz'ın kendisini Ağrı'dan yönettiğini iddia etmişti. Yılmaz ise 2013 yılından beri Kayseri'de olduğunu, her şekilde ispatlayabileceğini ifade etti. Stüdyoya gelen Yüksel Yılmaz'la yüzleşen Melisay, tehdit edildiğini söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin olayında son durum...

SAHTE GELİN MELİSAY OLAYINDA SON DURUM

Sahte gelin Melisay'ın annesinin kızını bir televizyon programında araması ile bir evlilik çetesi ortaya çıktı. Melisay Tosun'un annesi Dilek Köse, kızının 2018 yılında Emirhan isimli bir kişiyle, henüz 16 yaşındayken kaçıp evlendiğini, daha sonra da sahte gelin olarak başkalarıyla evlendiğini anlatmıştı. 4 yıl eşi Emirhan ile bu işi yaptığını belirten Melisay, daha sonra sahte gelinleri yönettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz'ın kendisine ulaştığını belirtmişti.

Sahte gelin Melisay'a sosyal medya üzerinden ulaştığı ve sahte gelin olmasını teklif ettiği iddia edilen Yüksel Hanım, Kayseri'den canlı yayına bağlandı. İddialar ardından Yüksel Yılmaz, stüdyoya geldi. Yüksel Hanım'ın kendisi Fatma olarak tanıttığını belirten Melisay canlı yayında kendisiyle yüzleşti. Kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Yüksel Yılmaz, programın canlı yayınına katıldı.

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Türkiye'nin 35 ilinde insanları mağdur ettiği öğrenilen ve toplamda 4 milyon 359 bin lira dolandırdığı ortaya çıkan evlilik çetesi hakkında çarpıcı gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ederken, mağdurların sayısı giderek artıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Olayların başlangıcından tam 38 gün sonra, 12 Şubat'ta emniyet güçleri tarafından büyük operasyon başlatıldı. Önce sabah saatlerinde sahte gelinleri yönetmekle suçlanan isim Derya Akkuş gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri eşliğinde Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri Derya Akkuş'u suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına aldı.

Günlerce suçlanan, haklarında pek çok kanıt bulunan evlilik çetesinin en önemli isimlerine büyük operasyon düzenlendi. Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Stüdyoda yüzleşmeye gelen sahte gelin Melisay'ın sevgilisi Emrah Kızılaslan da gözaltına alındı. Sahte gelin Melisay stüdyoda büyük şok yaşadı.

SAHTE GELİN MELİSAY HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sahte gelin Melisay, 38 günün sonunda bildiği tüm gerçekleri Didem Arslan Yılmaz'a itiraf etti. İtirafın ardından sahte gelin Melisay, Ağrı ve İstanbul Organize ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, ilk günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştı. Sahte gelinleri ve çetedeki isimleri tek tek ortaya çıkardı. Türkiye'nin 45 ilinden toplam 9 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan sahte gelin çetesine dair tüm gerçekler, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında öğrenildi. Gerçeklerin ortaya çıktığı yayınların ardından emniyet güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin dört bir yanında sahte gelin çetesine eş zamanlı operasyonlar yapıldı.