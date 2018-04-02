Sahra Çölünün Kadim Sahipleri" İstanbul'a Geldi

"Sahra çölünün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuareg'lerin Libya'daki önde gelen kabile şeyhleri, İstanbul'a geldi.

Libya'nın başkenti Trablusgarp'tan gelen Libya'daki Tuareg Kabilesi Yüksek Meclis Başkanı Mevlaya Gideydi ve Tuareg Kabileleri Kültür Meclisi Başkanı Ebubekir El-Faqi'nin içinde bulunduğu 10 kişilik grubu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Heyeti, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

İHH yetkililerinden alınan bilgiye göre, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, "Sahra çölünün kadim sahipleri" ve "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuaregler'in şeyhleri bir hafta Türkiye'de kalacak.

Afrika'daki 5 ülkede yaygın olarak yaşayan Tuaregler'in temsilcileri, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Afrika açılımına destek vermek amacıyla görüşmelerde bulunarak, memnuniyetlerini bildirecek.

Ankara'da ilk olarak Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumburbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek olan heyet, resmi ve gayri resmi görüşmelerin ardından, İstanbul'da da kültürel etkinliklere katılacak.

Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, "Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri" adlı bir konferans verecek.

-Tuaregler

Tuaregler olarak bilinen kabile, Libya'da Tavarıklar olarak tanınıyor. Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.

Kökenlerinin Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad ile Amazikliler olduğu rivayet edilen Tuaregler, Libya'nın güneyi olan Fizan'da yaşayan en büyük 3 kabileden biri. Libya'da genel olarak Gadamis, Ubari, Sehbe, Gad gibi bölgelerde yoğun olarak bulunuyorlar. Resmi olmayan rakamlara göre, dünyadaki Tuareg sayısı 3,5 milyon kabul ediliyor. Tuareg halkının çoğunluğunun yoksul olduğu da biliniyor.

Tuaregler, Libya'da en son Tebu kabilesi ile çatışmış ve 2 yıl süren çatışmalar, Katar ve İtalya'nın girişimleriyle sona ermişti. Barış anlaşmalarını Tuaregler adına Ahmet Matku başkanlığındaki heyet imzalamıştı.