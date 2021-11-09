Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun neden böyle bir şey yaptığını ise kimse anlamadı.

Ünlü model Hailey Baldwin'le mutlu bir evlilik sürdüren Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye çıktığı kıyafetle gündeme bomba düştü.

Sahneye başörtüsü takarak çıkan 27 yaşındaki Bieber, hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan Bieber'in başörtülü görüntülerine hayranlarından hem olumlu ve hem de olumsuz mesaj aldı.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Magazin Haberleri
Kedisini kaybeden Danla Bilic'ten duygusal paylaşım: Çok ani bıraktın beni

Kedisini kaybeden Danla Bilic'ten duygusal paylaşım: Çok ani bıraktın beni

 3. kez anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım

3. kez anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title