Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin
Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun neden böyle bir şey yaptığını ise kimse anlamadı.
Ünlü model Hailey Baldwin'le mutlu bir evlilik sürdüren Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye çıktığı kıyafetle gündeme bomba düştü.
Sahneye başörtüsü takarak çıkan 27 yaşındaki Bieber, hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan Bieber'in başörtülü görüntülerine hayranlarından hem olumlu ve hem de olumsuz mesaj aldı.
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