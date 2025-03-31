



Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünü paylaştığı Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde Azize karakterinin başına gelenler izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler, 'Azize ölüyor mu?', 'Hazal Subaşı diziden ayrılacak mı?' sorularına yanıt ararken, dizinin gelecek bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Sahipsizler Azize öldü mü?

SAHİPSİZLER AZİZE ÖLDÜ MÜ?

Azize, Berşan'ın telefonundaki bilgiler karşısında sarsıldı. Devran'dan saklamak için çabalarken, onun beklenmedik özürü ve "Herkes kendi işine baksın" sözleriyle yüzleşti. Bu sırada Duygu'nun kaçırılması Cemo'yu harekete geçirdi; durumu Yusuf ve Cevdet'e anlatarak plan yapmalarını sağladı.

VERA'NIN SIRRI VE ÇİFTLİKTEKİ HESAPLAŞMA

Devran'ın şoförü Mesut, Ayşe'yi sıkıştırarak Vera'nın Yavuz'la işbirliğini öğrendi. Azize, Yavuz'un evini basıp Vera ile karşılaştığında gerilim tırmandı: "Devran'ı katil mi yapmak istiyorsun?" diye çıkıştı. Vera'nın "Ona karşı hislerin yoktu ya!" sözü ise Azize'yi daha da öfkelendirdi. Tüm bu kaosun ortasında Devran, çiftliğe gelerek Yavuz'la yumruk yumruğa çatışmaya girdi. Vera'nın kaçışı ve Yavuz'un şirketine ortak olduğunu öğrenmek, Azize'nin içindeki karmaşayı derinleştirdi.

DUYGU'NUN KURTULUŞU VE AİLE İÇİ KRİZLER

Cevdet, Cemo ve Yusuf'un Abbas'ın elinden Duygu'yu kurtarmasıyla bir gerilim daha sona erdi. Ancak Zeliha, Mehmet'in tuzağına düşerek bavul odasında mahsur kaldı. Bu sırada Melis, Cevat'la evliliğinin hayal kırıklığını Cemo'ya anlatmaya çalışsa da beklediği desteği bulamadı.

AZİZE'NİN YIKILIŞI VE DEVRAN'IN İTİRAFI

Paraları çalıp telefon alan Fidan, Kerem'le yemekteyken Azize, Devran'a "Tek önceliğim kardeşlerim" diyerek ilişkilerini bitirdi. Ancak okula koştuğunda çocukların alınmadığını görünce yıkıldı. Öğretmenin öfkesi ve Fidan'ın isyanıyla sarsılan Azize, "Onlara yetemiyorum" diye gözyaşlarına boğuldu.

FİNALDE KANLI YÜZLEŞME

Yavuz'un "Vera hamile değil" itirafı herkesi şoke etti. Vera'nın silahı Azize'ye yönelttiği an, Devran'ın "Seviyorum seni, ölemezsin!" çığlıkları havada asılı kaldı. Azize'nin bilincini kaybetmeden önceki "Geliyorum anne" sözleri ve Yavuz'un pişmanlık dolu gözyaşları, finali kanlı bir hesaplaşmaya dönüştürdü.

EPİLOG: KIRIK KALPLER VE ÇÖZÜLMEYEN SORULAR

Cemo ile Melis arasında buzlar erirken, Haşmet'in müdahalesi Necla'yı harekete geçirdi. Yusuf ve Zeliha'nın kavgası, Fidan'ın yalanlarının ortaya çıkışı derken; Azize'nin kaderi, Devran'ın ellerinde sallanan bir umuda dönüştü. Her şey bitti sanılırken, geride kırık ilişkiler ve cevapsız sorular bırakarak...