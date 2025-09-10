Sahipsizler 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gecede anne ve babalarını yitiren altı kardeşin yaşam mücadelesine odaklanıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), tüm zorluklara rağmen birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalışıyor ve hayata tutunmanın yollarını arıyor. Sahipsizleryeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (dizinin başlıca düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLERİN HİKAYESİ

Dizi, anne ve babalarının ani ölümüyle savrulan altı kardeşin birlikte kalma mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ı korumak için büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'de filizlenen saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un zorlu yaşam koşullarında bambaşka bir yöne evrilirken, kardeşlerin hayatları geri dönülmez bir şekilde değişiyor. Aile bağlarının, dayanışmanın ve umudun gücünü anlatan Sahipsizler, seyircisine duygu yüklü bir drama sunuyor.

SAHİPSİZLER 30. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler yeni tanıtımı Star TV'nin resmi platformları üzerinden takip edebilir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Pervin'in tüm çabasına rağmen Azize ile Devran'ın düğünü için Cevdet başta olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu mutlu günün heyecanını yaşarken, hayatlarında da onları sevindiren gelişmeler ortaya çıkar.

Meryem, kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek öfkesini büyütür ve bunun hesabını sormak ister. Hamiyet'in gözünden düştüğünü anlayan Yavuz, tüm suçu Devran'a yükleyerek büyük bir kin besler. Öte yandan Fırat, geçmişte Vahap yüzünden yaşadığı acıların intikamını almak için bir plan yapar. Azize, Devran ve kardeşler mutlulukla dolu bir gün geçirseler de onları bekleyen tehlikeden habersizdir.