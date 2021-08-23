Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor

Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor.

Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı nedeniyle, Şahinbey İlçesi'nin değişik noktalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Ali Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Muharrem Ayı'nın önemine değinerek, "Gaziantepli hemşerilerimizin mübarek Muharrem Ayı'nı kutluyorum. Muharrem Ayı'nın İslam coğrafyası içerisinde büyük bir anlam ve önemi var. Acıların dindiği, paylaşımların arttığı bir ay. İnşallah bu ay İslam coğrafyasında yaşanan acıların dinmesine vesile olur. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her gün 5.000 kişiye Şahinbey'in değişik noktalarında bu leziz aşureyi vatandaşlarımızla buluşturuyor. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşure etkinlikleri bizim dini etkinliklerimizden bir tanesi bunun yeni nesillere aktarılması anlamında bu tür etkinlikler çok değerli ve çok anlamlı buluyorum" dedi.

"Mübarek bir ayda güzel bir organizasyon"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Muharrem Ayı'nın bolluk ve bereket ayı olduğunu söyleyerek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı kutluyorum. Aşure birliğin beraberliğin ve kardeşliğin simgesidir. Bu mübarek ayda Allah herkese bolluk ve bereket versin. Şahinbey Belediyemizin organizasyonunda Şahinbey'in değişik noktalarında vatandaşlara aşure ikramı yapılıyor. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Muharrem ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı bir ay. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. İçerisinde 27 çeşit malzeme olan aşuremizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Sağ olsun Milletvekillerimiz Ali Şahin ve Nejat Koçer'de aşure ikramımızda bizlerle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikram ettiler. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Burak Özçivit Burcu Biricik Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:30:59. #1.15#

title