Şahinbey Belediyesi, Araban Kapalı Semt Pazarı'nın temelini attı

Şahinbey Belediyesi, Araban Kapalı Semt Pazarı'nın temelini attı.

3 milyon 532 bin 920 liraya mal olacak Araban Kapalı Semt Pazarı temel atma törenine Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hizmeti için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Tahmazoğlu da Kapalı Semt Pazarı'nın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, kısa zamanda tamamlayıp hizmete açmayı diledi.

Dumlupınar Mahallesi'nde Araban Belediyesine ait 4 bin 495 metrekare alana 2 bin 100 metrekare alana yapılacak pazarda, 60 araçlık otopark, 26 kamyonetlik pazarcı araç otoparkı, zabıta odası, mescit ve lavabo ile 82 tezgah yeri bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama