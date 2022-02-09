Şahin, gazi şehrin kahramanlarını geleceğe taşıyanları ödüllendirdi

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'e ' Gazi'lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümünde Antep Savunması'nın gözler önüne serildiği 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin hizmete açılmasında emeği geçenler için "100 Yılın Rüyası Panorama 25 Aralık Ödül Töreni" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı himayelerine alınarak Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin bugünkü halini almasında önemli rol oynayan muhtelif kurumlar, kuruluşlar ve bireysel teşebbüsler için Büyükşehir Belediyesince "100 Yılın Rüyası Panorama 25 Aralık Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve müzenin detaylarının anlatıldığı kısa film gösteriminin yapıldığı törene GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Müze ortak aklın bir ürünü"

Müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelinin yerel ve ulusal ölçekte getirdiği kazanımları hatırlatarak, 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi'nin ortak aklın bir ürünü olduğunu söyledi. Şahin, Gaziantep modelinin neyin varsa ortaya koymak olduğunu dile getirerek, "Birinin canı vardır ortaya koyar. Diğerinin malı veya parası vardır ortaya koyar. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatacağız, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun. Herkes bizim için birinci sınıf vatandaştır. Bu şehir şehri emindir. 2 milyonun emanetçisi olmak, kurdun, kuşun, ağacın herkesin sana teslim olduğu şehr-i emin olmak büyük önem arz ediyor. Gazi şehrin ne kadar özel olduğunu bu panorama müzesinin her noktasında yüreğinizle hissediyorsunuz. Kendimize güveniyoruz. Kendi değerlerimize güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. 'Müze' deyip geçmeyin müze hafızadır, pusuladır. Geçmişten alınan ilhamdır. Geleceğe enerjidir. Çok işimiz ve uzun yolumuz var. Akıllı şehirler nasıl olur, akıllı insanlarla olur. Yani hangi babayiğit savaş halindeyken fabrikalar çalıştırır. Hangi babayiğit zerdali çekirdeği yiyerek direnir" dedi.

"Bu müze Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir tanesi"

Gaziantep Valisi Davut Gül de müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, Gaziantep'in müzeler kenti olduğunu belirterek, "Gaziantep'e gelen insanlar Zeugma Müzesi'nde tarih ve mozaik görür. Panorama müzesinde ise destanımsı kahramanlık görür. Burası Türkiye'nin en güzel müzelerinden birisi oldu. Çünkü içerisinde emek ve kahramanlık var. Burası yapılan bağışlarla turizm anlamında bir değer oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederken, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesil müzeden güç alacak"

Türk milletinin var oluşundan bu yana tarihinin destanlarla dolu olduğunu aktaran MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, "Gaziantep bir destandır. Bunu anlatmak, dile getirmek zordur. Bu şehir 11 ay direndi ama yalnızca açlığa ve yokluğa yenildi. Burayı gören çocuklar daha iyi iş yapabilmek için kendilerinde güç bulacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GBB Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve protokol üyeleri, yaklaşık 150 isme plaket takdim etti. - GAZİANTEP