Sahil Güvenlik 73 Komutanlığından Çeken Akıntı Uyarısı!
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Sahil Güvenlik 73 Komutanlığından Çeken Akıntı Uyarısı!

Sahil Güvenlik 73 Komutanlığından Çeken Akıntı Uyarısı!
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Valiliği TCSG-73 Komutanlığı tarafından, Çeken (RİP) Akıntı ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunularak, "Giresun İli Denize Girilmesi Yasak Alanlar" Genel Emirle ilgili açıklama yapıldı.

Giresun Valiliği TCSG-73 Komutanlığı tarafından, Çeken (RİP) Akıntı ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunularak, "Giresun İli Denize Girilmesi Yasak Alanlar" Genel Emirle ilgili açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin TCSG-73 Komutanlığı tarafından yapılan açıklama söyle:

Boğulma olaylarının en sık görülme şekli Çeken (Rip) Akıntıdır. Çeken Akıntı; Türkiye sahillerinde, özellikle de Karadeniz kıyılarında sürekli olarak meydana gelmektedir. Dalgaların kıyıya taşıdığı suyun tekrar denize dönmek istemesi ve dip yapısının özelliğinden dolayı sığ sudan derin suya hareket eden kuvvetli akıntılardan oluşmaktadır.

Giresun il merkezi ve ilçelerdeki denize girilmesi yasak alanlarla ile ilgili olarak alınan çeken akıntı kararının yanı sıra, bölgemizde yapılan incelemeler neticesinde, özellikle yaz aylarında ölümlü boğulma vakalarının meydana geldiği yerler kayalık ve dalga kıranların (T'ler) yoğun olduğu kontrolsüz bölgelerdir.

Bu konuda 2021/03 Sayılı Giresun Valiliği tarafından bir Genel Emir yayınlanmış olup bu Genel Emirde de yüzmeye elverişli olmayan, can kaybına neden olacak yerler tespit edilmiş olup, bunlar kontrolü olmayan dalga kıranların (T'lerin) bulunduğu yerlerdir.

Ayrıca; 618 Sayılı Limanlar Yönetmeliğinin 21. maddesinin 1. fıkrası gereği kıyı tesislerinin yaklaşma kanallarında (liman, balıkçı barınağı, çekek yeri vb. ) her türlü su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmenin yasak olduğu hükmü amirdir.

Giresun Valiliği tarafından belirlenen ve mevzuat gereği yasak olan alanlar dışında ilimiz genelinde sahillerimizde denize girmenin ve yüzmenin yasaklanması gibi bir durum asla söz konusu olmayıp, alınan önlemler vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini ve oluşabilecek olumsuzlukların önceden tedbir alınarak giderilmesine yöneliktir.

Unutulmamalıdır ki; ölümlü boğulma olaylarının büyük bir bölümünde yüzme bilen vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmektedir.

Bu kapsamda ilgili genel emirde belirtilen hususlarının dışında serinlemek ve eğlenmek için denize giren vatandaşlarımızın suda boğulma vakalarıyla etkilenmemesi için, rüzgar durumunun kuzeyli yönlerden 5 kuvvetinin üstünde olduğu durumlarda il/ilçe belediye hoparlörlerinden uyarıcı ikazları yapıp gerekli farkındalığın oluşturulması, can kayıpların engellemesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

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