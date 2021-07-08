Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
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Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, "Özel mülktür" tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

TABELAYI KENDİ ELLERİYLE ASMIŞTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi.

Şahan Gökbakar'ın 'özel mülk' tabelasını astığı iskeleye inceleme
Şahan Gökbakar'ın 'özel mülk' tabelasını astığı iskeleye inceleme
Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, her yere 'Özel mülktür' tabelası astı
Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, her yere "Özel mülktür" tabelası astı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme - Haberler Magazin
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