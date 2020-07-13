Sağlıklı Smoothie'ler ile metabolizmanı dengele!
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Sağlıklı Smoothie'ler ile metabolizmanı dengele!

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, lezzetli smoothie tarifleri paylaşarak, yaz aylarında sağlıklı ve fit olmak isteyenlere önerilerde bulundu.

Sağlıklı Smoothie'ler ile metabolizmanı dengele!
13.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:36

Sıcakların bastırdığı bu günlerde hem serin hem sağlıklı besin tercihi arayışlarımız başladı diyebiliriz. Bu dönemde, ihtiyacımızı karşılayan ve fit kalmamıza destek olan en iyi tercihlerimiz smoothieler olmaktadır. Gerek doyurucu özelliği, gerek lezzetiyle kısa sürede hayatımızın bir parçası olan smoothie, kolay ve pratik hazırlanış şekilleriyle günün yoğun temposunda sağlıklı beslenmek isteyenler için son derece ideal. Birçok meyve ve sebze ile hazırlanabilmesi sayesinde smoothie, farklı damak tatlarındaki herkesin sevgilisi haline geldi.

Smoothie nedir?

Meyve ve sebzelerin yoğurt, keten tohumu, yulaf gibi besleyici birçok besin maddesi ile blender'dan geçirilerek hazırlandığı sağlıklı ve soğuk içecektir. Son derece besleyici ve lezzetli olan bu içeceği meyve sularından ayıran şey, daha yoğun kıvamda olması.

Sağlıklı bir smoothie yapımı nasıl olmalıdır?

Öncelikle; smoothie'ni hazırlarken dikkat etmen gereken en önemli şeyin, sadece doğal şekerleri kullanmak olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında sevdiğin lezzetleri birleştirmek yeterli olacaktır.

Vücudunun ihtiyacına göre, kan şekerini dengeleyen, metabolizmanı hızlandıran, ödem attırıcı özelliği olan birçok tarif yapılabildiği gibi gün içinde ki tatlı ihtiyacını bastırmak içinde özellikli tariflerden faydalanabilirsiniz.

Ödem atıcı yeşil smoothie

1 kivi

4-5 dal ıspanak

1 salatalık

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı keten tohumu

Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek hazırlayacağınız bu smoothie, şişkinlik hissini hafifletiyor ve yalnızca 150 kalori. Daha mayhoş bir tat istersen yeşil elmalı smoothie de hazırlayabilirsiniz. Tarçınla çok yakışıyorlar.

Yağ yakıcı/metabolizma hızlandırıcı smoothie

1 su bardağı ıspanak

1 su bardağı içme suyu

1 çay bardağı doğranmış ananas

6 adet kayısı

1 çay kaşığı toz zencefil

Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek hazırlayacağınız bu smoothie, özellikle diyet döneminde tercih edildiğinde metabolizma hızını arttırarak yağ yakımınızı destekleyebilir.

Simbiyotik + tatlı isteğini bastıran smoothie

1 su bardağı çilek

1 su bardağı kefir

1 tatlı kaşığı bal

Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek hazırlayacağınız bu smoothie, kefirin güçlü probiyotik etkisiyle bağırsak mikrofloranızı destekleyecek ve hareketliliğini düzenlemede size destek olacaktır. Unutmayın ki güçlü bağırsak, güçlü bağışıklık demektir. Ayrıca çilek ve az miktarda ki bal ile tatlı isteğinizin önüne küçük bir kalori ile geçmiş olacaksınız.

Yağ yakıcı detoks smoothie

1 su bardağı ıspanak

1 çay bardağı içme suyu

1 çay bardağı kiraz (çekirdekleri çıkarılmış)

1 çay bardağı çilek/ahududu/yaban mersini/böğu¨rtlen vb.

1 adet orta boy muz (dondurarak kullanabilirsiniz)

Tüm malzemeleri blender'dan geçirerek hazırlayacağınız bu smoothie ile detokslanabilirsiniz. Gün içinde 1 ana öğününüzde tercih edeceğiniz bu yağ yakıcı fit smoothie ile göbek bölgesi yağlarınızdan kurtulmak artık daha kolay. Bir sonraki öğünde sebze yemeği alternatifi almayı unutmayın derim.

Diyet smoothie tarifi

1 su bardağı süt

Yarım adet yerli muz

1 yemek kaşığı yoğurt

Çay kaşığının ucuyla toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı keten tohumu

Gün içinde yemek yemeye fırsatı olmayanlar için bire bir olan bu tarifte, tüm malzemeleri blender'dan geçirerek hazırlayıp yanınıza alabilir bir ana öğünde tercih edebilirsiniz.

Smoothie'ler, sağlıklı beslenme düzenini bozmana gerek kalmadan tüketebileceğin son derece lezzetli içeceklerdir. Bu şekilde bir yandan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri verirken, diğer yandan da kendinizi şımartabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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