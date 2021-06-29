"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasının İl Birincileri Ödüllendirildi
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"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasının İl Birincileri Ödüllendirildi

'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yetenek Yarışmasının İl Birincileri Ödüllendirildi
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"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasının İl Birincileri ÖdüllendirildiYeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla ülke genelinde düzenlediği 11.

"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yetenek Yarışmasının İl Birincileri ÖdüllendirildiYeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla ülke genelinde düzenlediği 11. "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasının il birincileri ödüllendirildi. Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) düzenlenen ödül törenine; Vali Orhan Tavlı, Muğla, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı. Sosyal Hizmetler Uzmanı Ayşen Alış'ın YEDAM'ı tanıtımı ile başlayan program video gösterimiyle devam etti. Ardından dereceye giren edebi eserler, öğrenciler tarafından okundu. Yeşilay tarafından 1000 TL hediye çeki ve başarı belgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise akıl ve zeka oyunları ile ödüllendirilen edebiyat ve resim alanında ilk, orta ve lise düzeyinde il birinciliği elde eden öğrencilere, Vali Orhan Tavlı ve tüm protokol tarafından ödülleri verildi. Görsel alanda dereceye giren resimlerin sergilenmesinin ardından, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tören sona erdi. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında edebi eser kategorisinde il birincisi olan öğrenciler: İlkokullar arası il birincisi: Özlem Ünal/ Seydikemer Kabaağaç İlkokuluOrtaokullar arası il birincisi: Pelin Helvacı, Özel Milas Özge Koleji Ortaokulu Liseler arası il birincisi: Şevval Argıç/ Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında görsel eser kategorisinde il birincisi olan öğrenciler: İlkokullar arası il birincisi: Cemre Bodur/Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokuluOrtaokullar arası il birincisi: Rim Hasan/ Ortaca Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu Liseler arası il birincisi: İrem Zülfinaz İlden/ Muğla Güzel Sanatlar Lisesi

Kaynak: Habermetre

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