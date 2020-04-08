Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı" - Haber
Zeytinlik, Sinop, Yerel

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı"

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı" Sinop'ta site girişine asılan "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" yazılı uyarı tepkilere yol açtı.

08.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:23
Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: 'Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı'

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı"

SİNOP - Sinop'ta site girişine asılan "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" yazılı uyarı tepkilere yol açtı. Uyarı yazısının asıldığı sitenin yöneticisi Zafer Karagülle, yanlış anlaşılma olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirtip, 'özür' diledi.

Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi Yönetimi, binada oturan sağlık çalışanlarının tepkisini çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan yazıda, "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" denildi. Binada oturan sağlık çalışanları, kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularını paylaştıkları notu ekledi. Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi:

"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler 'bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz."

Sinova Sitesi Yönetimi uyarı yazısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

"Biz aksine onlardan gelen isteği onlara katkı sağlamak için yaptık"

Tepkilere neden olan uyarı yazısının asıldığı Sinova Sitesi'nde yönetici olan Zafer Karagülle, yanlış anlaşıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Tepki çeken yazı için sağlık çalışanlarının akrabalarınca kendilerine böyle bir talep geldiğini anlatan Karagülle, "Sitemizde oturan sağlık çalışanlarından hekim arkadaşlardan bizim hastalarımızdan korona virüs çıkanlar var. Biz de taşıyıcı olabiliriz. Sizlere geçmemesi için iki asansör var. 'Bir tanesini bize tahsis eder misiniz?' diye teklifte bulundular. Biz de bir araya toplanamadığımız için telefondan iletişim kurarak bu durumu konuştuk. Herkes 'sağlıkçılar istiyorsa neden yapmayalım? Onlar ne isterse yapmalıyız' dediler. Biz o yüzden asansörün bir tanesini onlara tahsis ettik. Fakat diğer bloklarda oturan sağlıkçı arkadaşlardan da yazıyı yanlış anlayıp kendilerini ötelenmiş gibi hissetmişler sanırım. O yüzden de böyle bir tepki gösterdiler. Onlar da üzüldü, biz de üzüldük. Kesinlikle ortada yanlış bir anlaşılma var. Böyle bir durumda sağlıkçılara böyle bir şey yapamayız. Onlar canla başla çalışırken kimin aklına böyle bir şey gelir? Biz iyilik yaparken yanlış anlaşılma oldu. Yanlış anladılarsa özür dileriz. Biz aksine onlardan gelen isteği onlara katkı sağlamak için yaptık. Yazıyı anında kaldırdık ve özür yazısı da yazdık" açıklamasında bulundu.

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: 'Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı"
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haber
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı Haber
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Dilan Çıtak Pınar Deniz Acun Ilıcalı Esra Balamir
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Polis Patlama Antalya
Şu an buradasınız: Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 14:59:39. #1.14#
title