Haberler

TransAnatolia Rallisi'nde Sağlık Güvencesi: UMKE Zonguldak'ta Görev Başındaydı

TransAnatolia Rallisi'nde Sağlık Güvencesi: UMKE Zonguldak'ta Görev Başındaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında sağlık tedbirleri, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri tarafından sağlandı. Kdz.Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası'nda konuşlanan ekipler, yarış boyunca sporcuların ve görevlilerin güvenliği için kesintisiz hizmet verdi, acil durumlara müdahale için tüm önlemleri alarak görevlerini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin önemli motor sporları organizasyonlarından TransAnatolia Rallisi'nin ikinci gününde gerçekleştirilen Bolu- Zonguldak etabında sağlık tedbirleri Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE ) ekipleri tarafından sağlandı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda görev yapan UMKE ve ambulans ekipleri, yarış boyunca olası sağlık sorunlarına karşı hazır bekledi.

Kdz.Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası mevkiinde konuşlandırılan medikal ekipler, sporcuların ve organizasyon görevlilerinin sağlık ve can güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz hizmet verdi. Zorlu parkur şartlarında gerçekleştirilen yarışta ekipler, meydana gelebilecek acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bolu-Zonguldak etabı süresince görevlerini sürdüren UMKE ve ambulans ekipleri, medikal sağlık tedbiri görevini herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi
El Nino 2027'ye kadar sürecek, aşırı hava riski artıyor

Dünya için El Nino alarmı! Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık uyarısı