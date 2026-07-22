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Türk Kızılay Kütahya'da kan alma birimi kuruyor

Türk Kızılay Kütahya'da kan alma birimi kuruyor
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Türk Kızılay, Gürok Grup desteğiyle Kütahya'da yılda 8 bin ünite kan bağışı hedefleyen Yıldız Güral Kan Alma Birimi'ni hizmete açtı.

Türk Kızılay, Kütahya'da yeni kan bağış noktası olan Yıldız Güral Kan Alma Birimi'ni Gürok Grup desteğiyle hayata geçiriyor. Kent merkezinde hizmet verecek sabit birim, yılda yaklaşık 8 bin ünite kan bağışı hedefiyle çalışacak.

Başta şehir meydanları olmak üzere insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda konumlandırdığı kan alma birimleriyle kan bağışına erişimi kolaylaştıran Türk Kızılay, yeni kan alma birimini Kütahya'da açıyor. Kütahya'da eğitimden sosyal yaşama pek çok alanda yaptığı yatırımlarla tanınan Gürok Grup desteğiyle hayata geçirilecek Yıldız Güral Kan Alma Birimi için Türk Kızılay Kütahya Şubesi ile Gürok Grup arasında protokol imzalandı. Protokol anlaşması Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın ile Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş'ün katılımıyla Türk Kızılay Kütahya Şubesi'nde imzalandı. İmza töreninin ardından Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın tarafından Gürok Grup'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Türk Kızılay'ın Kütahya'daki ikinci kan alma birimi olarak faaliyet gösterecek Yıldız Güral Kan Alma Birimi'nin şehir merkezindeki ulaşılabilir konumuyla bağışçılara kolaylık sağlaması, kentte kan bağışı konusundaki farkındalığı ve bağışçı sayısını artırması hedefleniyor.

"Düzenli kan bağışı, hayat kurtaran en kıymetli dayanışmadır"

Kütahya'nın kan bağışı kapasitesiniN önemli ölçüde artacağını ifade eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, "Bugün ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve her gün ortalama 350 farklı noktada yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı alıyor, bin 140 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Yıldız Güral Kan Alma Birimi, yıllık 7 bin 800 ünite kan bağışı hedefiyle Kütahya'mızın kan bağışı kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Bu anlamlı yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan Gürok Grup'a teşekkür ediyor, adını yaşattığımız Merhume Yıldız Güral'ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Unutmayalım bir ünite kan üç cana umut olabilir. Düzenli kan bağışı, hayat kurtaran en kıymetli dayanışmadır. Hepinizi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi.

"Kentimiz adına kalıcı bir değer oluşturacağına inanıyorum"

Türk Kızılay'ın hayati görevler üstlenen kıymetli bir kurum olduğunu belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ise, "Kütahya'ya hizmet etmeyi, kentimizi güçlendiren projelere destek vermeyi görev biliyoruz. Türk Kızılay, ülkemiz için hayati görevler üstlenen çok kıymetli bir kurum. Bu açıdan böylesi kıymetli bir projede el ele vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu merkezin annem Yıldız Güral'ın adını taşıyacak olması ise bizim için ayrı bir anlam ve gurur taşıyor. Hayatı boyunca insan odaklı olmayı, paylaşmayı ve iyilik üretmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen annemin adının, hayat kurtarmaya vesile olacak böyle anlamlı bir projede yaşatılacak olmasını son derece kıymetli buluyoruz. Bunun hem ailemiz hem de kentimiz adına kalıcı bir değer oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Her bağış için 3 fidan dikiliyor

Türk Kızılay, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışıyla hayat kurtarmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay kan bağış noktasına giderek, form doldurduktan sonra doktor kontrolünde 15 dakika içinde kan bağışlayabiliyor. Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında bağışlanan her ünite kan için 3 fidan toprakla buluşturuluyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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